Trânsito em Curitiba: três bairros têm ruas totalmente bloqueadas nesta terça-feira (1º)

Motoristas e usuários do transporte coletivo que circulam por Curitiba nesta terça-feira (1) devem ter atenção aos bloqueios parciais e totais decorrentes do avanço das obras do Novo Inter 2, BRT Leste-Oeste e serviços de pavimentação.

Confira, a seguir, os pontos com interdições ativas hoje, obras com tráfego compartilhado, mudanças permanentes e as intervenções programadas para os próximos dias.

Bloqueios e interdições ativas hoje em Curitiba

No Centro, a Avenida Presidente Getúlio Vargas segue com meia pista bloqueada do lado esquerdo, no trecho entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Cel. Hoche Pedra Pires. As obras do Novo Inter 2 no local têm previsão de término para 11 de setembro.

Ainda no Centro, a Rua Conselheiro Laurindo passa por bloqueio total entre as ruas Amintas de Barros e XV de Novembro para a implantação do calçadão do Teatro Guaíra. A linha de ônibus 150 (C. Música / V. Alegre) e o ponto de parada foram transferidos para a Rua Tibagi.

Também na região central, um trecho da via lenta da Avenida Sete de Setembro está fechado para a criação do calçadão na Praça Eufrásio Correia, no âmbito das obras do BRT Leste-Oeste. O tráfego no sentido Praça do Japão deve desviar pelas ruas Barão do Rio Branco, Visconde de Guarapuava e Lourenço Pinto.

No Capão Raso, a Rua Prof. João Mazzarotto apresenta bloqueio total entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas para obras do Novo Inter 2, com previsão de término até 22 de setembro. Os desvios recomendados são pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

No bairro Campina do Siqueira, a Avenida Arthur Bernardes registra bloqueio parcial entre as ruas Tamoios e Tabajaras, no sentido Campina do Siqueira, em razão das intervenções do Novo Inter 2.

Na Rua General Mário Tourinho, também no Campina do Siqueira, a faixa exclusiva de ônibus está bloqueada entre a Rua Major Heitor Guimarães e a Rua Saldanha Marinho. Com isso, os ônibus dividem a pista com os demais veículos. O ponto da linha 020 (Interbairros II) no cruzamento com a Saldanha Marinho encontra-se temporariamente desativado.

Ainda no Campina do Siqueira, a Rua Major Heitor Guimarães teve as pistas liberadas entre a Pedro Viriato Parigot de Souza e a Ivo Zanloreni, mantendo-se bloqueio parcial apenas no cruzamento.

Nas ruas Paulo Gorski e José Alexandrino, os motoristas enfrentam trânsito mais lento e bloqueios temporários decorrentes do transporte de uma estrutura metálica de grande porte. A linha de ônibus 865 (Jd. Esplanada) faz ponto final temporário na Rua José Alexandrino.

No Portão, a Avenida Arthur Bernardes está totalmente interditada no sentido Portão, entre a Rua João Alencar Guimarães e a Rua Major França Gomes. O desvio é feito pelas ruas João Alencar Guimarães, Coronel Airton Plaisant e Major França Gomes, afetando o trajeto das linhas 023, 024, 702 e X36.

No Guabirotuba, a Rua José Rietmeyer conta com bloqueio parcial na faixa da direita entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido subida, com previsão até 28 de janeiro de 2027. O itinerário dos ônibus segue sem alterações.

No Vista Alegre, a Rua Doutor Roberto Barrozo tem duas faixas bloqueadas no trecho entre a Rua Jacarezinho e a Rua Tenente João Gomes da Silva para o avanço dos trabalhos do Novo Inter 2.

Obras de reciclagem asfáltica com bloqueios pontuais

No bairro Cajuru, são executados serviços de reciclagem asfáltica em um trecho de 625 metros da Rua Thomaz David Borges, a partir da Rua Dr. José Giostri Sobrinho. Não há interdição total, mas os motoristas dividem a pista com máquinas e operários.

No Tarumã, os trabalhos concentram-se na Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello, no trecho compreendido entre a Rua Gottlieb Rosenau e a Marginal da Linha Verde, sujeito a retenções pontuais no tráfego.

No Capão da Imbuia, a reciclagem do pavimento atinge as ruas Waldomiro Ribeiro da Fonseca e Pastor Manoel Virgínio de Souza, exigindo cautela dos condutores.

No Capão Raso, o serviço é realizado na Rua Francisco de Camargo Pinto, entre as ruas José Zaleski e José Raksa, também com fluxo em meia pista e tráfego compartilhado.

Alterações permanentes implantadas recentemente

No Cajuru, a Rua Salim Tacla passou a ter sentido único de circulação no trecho entre a Rua Coronel Carlos Bardelli e a Rua Roraima.

No Uberaba, a Rua Lourdes Erzinger Correia ganhou preferência de tráfego em relação à Rua Waldomiro Daldigan.

No Santo Inácio, a Rua Augusto Ricciardella Correia passou a ter preferência de tráfego sobre a Rua Ney Itiberê Piá de Andrade.

No Portão, foi implantado sentido único nas ruas Roberto Christensen (no sentido da Jorge Borsatto para a Luiz Delfino) e Luiz Delfino (no sentido da Roberto Christensen para a Flávio Ribeiro).