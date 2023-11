A Prefeitura de Curitiba abriu na segunda-feira (20) os agendamentos para as últimas cirurgias do Programa Municipal de Castração Gratuita da Prefeitura de Curitiba deste ano. Serão oferecidas 600 vagas para castrações de cães e gatos que serão feitas em clínicas recentemente contratadas pela Prefeitura. Outras 50 vagas serão abertas para castração de filhotes de cães.

As inscrições devem ser feitas pela área de eventos do site da Rede de Proteção Animal. Serão atendidos animais de tutores, protetores e ONGs de todas as regiões da cidade.

As cirurgias serão feitas entre os dias 27 de novembro a 8 de dezembro nestes endereços:

Baby Dog – R. Dr. Goulin, 26 – Alto da Glória

Cemevet – R. Manoel das Chagas Lima, 211 – São Braz

Clinicão – R. Vicente Geronasso, 1480 – Boa Vista

Solarium – R. Evaristo Berleze, 144 – Bacacheri

CMV – R. Antônio Schiebel, 406 – Boqueirão

Samivet – R. Carlos Essenfelder, 2495 – Boqueirão

Santa Cândida – R. Fernando de Noronha, 2843 – Santa Cândida

Vetsol – R. José de Oliveira Franco, 2685 – Bairro Alto

Castração pediátrica

Nesta segunda-feira (20), também foram abertas as vagas de inscrições para castração de filhotes de cães. As inscrições serão feitas pelo site da Rede de Proteção Animal.

Esse serviço é feito em parceria com o Centro de Medicina Veterinária do Coletivo (CMVC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e vai acontecer ao longo do mês de dezembro no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo, na Rua dos Funcionários, 1.540, no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná.

Estas vagas são limitadas e exclusivas para cães resgatados por protetores independentes e os animais, machos e fêmeas, precisam ter entre 2 e 6 meses de idade, estarem com o esquema vacinal em dia e pesarem no mínimo 2 quilos.

Com essas últimas cirurgias, a Prefeitura de Curitiba vai completar 22 mil castrações gratuitas em 2023. Desde 2017, já foram beneficiados 115.300 cães e gatos pelo Programa Municipal de Castração Gratuita da Prefeitura de Curitiba.

“A castração é política pública de saúde única na cidade de Curitiba e ficamos muito felizes com o resultado que alcançamos até agora”, explicou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo. “Além do comprometimento das nossas equipes, a colaboração da população tem sido fundamental”, completou.

Além de prevenir o abandono de animais nas ruas da cidade, a castração apresenta vantagens na saúde dos pets, já que pode evitar o aparecimento de tumores e outras doenças.

Procuração eletrônica

Para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o site da Rede de Proteção Animal permite indicar quem será o acompanhante do animal no dia da cirurgia, se o responsável não puder comparecer.

Além da legislação, lembra o diretor, todos os animais atendidos pelo programa recebem microchip eletrônico de identificação, com código exclusivo vinculado aos dados do cidadão responsável pelo animal.

Animais sob os cuidados de protetores ficam com seus dados vinculados ao que levam para castração até que sejam devidamente transferidos ao novo responsável quando adotados. “Se for constatado uso indevido, por exemplo, para reserva e cessão de vagas, poderá haver a suspensão do acesso ao benefício”, explicou Evaristo.

