Curitiba acumula um terço da chuva de junho em apenas um dia

Com a chegada de uma nova Frente Fria, choveu para valer nesta quinta-feira (05) em Curitiba. Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar) apontam que, até às 16 horas desta quinta, 37,8 milímetros de chuva foram registrados. O valor é mais de um terço da média esperada para junho, que varia entre 80 e 100 mm.

Outras cidades da Região Metropolitana também registraram acumulados significativos nas últimas 24 horas. A Lapa liderou com 43,6 mm, seguida por São José dos Pinhais (35,6 mm) e Fazenda Rio Grande (34 mm).

A expectativa é que a chuva continue nas próximas horas, porém com menor intensidade na região. No fim de semana, no entanto, os temporais devem ganhar força novamente. “No sábado chove mais na metade Sul e no domingo chove mais na metade Norte do estado do Paraná”, detalha Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

Com a instabilidade, a amplitude térmica diminui, deixando a temperatura média mais amena. Em Curitiba, os termômetros devem variar entre mínima de 13 °C e máxima de 17 °C.

Chuva com raios se estende por todo o estado

Até as 9h desta quinta-feira, foram contabilizados 41 raios em Curitiba. As maiores incidências ocorreram no interior do estado, com destaque para Guarapuava (926), Céu Azul (652), Ponta Grossa (555), Guaraniaçu (553), São Miguel do Iguaçu (519), Pinhão (495), Prudentópolis (471), Foz do Iguaçu (424) e Teixeira Soares (417).

Os maiores volumes de chuva também foram registrados nessas regiões. O maior acúmulo foi em São Miguel do Iguaçu (97,4 mm), seguido por Foz do Iguaçu (76,7 mm), Cruzeiro do Iguaçu (69,4 mm) e Coronel Vivida (64,4 mm). Durante a madrugada, houve registro de granizo em Assis Chateaubriand.