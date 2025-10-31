Curitiba abre vagas para cursos gratuitos de confeitaria natalina em novembro

Curitiba está com 222 vagas abertas em 15 cursos gratuitos de capacitação profissional na área de gastronomia social, oferecidos durante o mês de novembro. As formações acontecem nas Escolas de Gastronomia Social Patrícia Casillo, Dom Bosco, Casa Culpi, Fazenda Urbana, Moinho Anaconda e no Mercado Municipal.
Os cursos são promovidos pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS) e o Senac Paraná, com o objetivo de gerar oportunidades de trabalho e renda, fortalecer o empreendedorismo e incentivar o consumo consciente de alimentos.
Cursos gratuitos de gastronomia em Curitiba
Na Escola de Gastronomia Social Patrícia Casillo, o destaque é o curso Pães Doces e Salgados, de 3 a 7 de novembro, que ensina técnicas de panificação artesanal e comercial, desde a preparação das massas até o acabamento e apresentação final.
A unidade também oferta o curso Comida de Boteco – Técnica de Preparo de Petiscos, de 10 a 14 de novembro, com receitas criativas e acessíveis, ideais para quem deseja empreender no ramo alimentício.
Na Escola Dom Bosco, o mês começa com o curso Confeitaria Natalina – Panetones e Roscas, de 3 a 7 de novembro, em que os alunos aprendem o preparo de receitas típicas das festas de fim de ano, com destaque para fermentação, recheios e coberturas.
Em seguida, de 10 a 14 de novembro, serão realizados os cursos Preparo de Cucas e Boas Práticas para Serviços de Alimentação, voltados a quem busca aprimorar técnicas e garantir segurança no manuseio de alimentos.
No espaço de cursos do Mercado Municipal de Curitiba, a programação de novembro traz o curso Elaboração de Fichas Técnicas e Precificação, de 3 a 7 de novembro, que capacita os alunos a planejar custos e precificar corretamente os produtos. Ainda no local, acontecem as formações Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade, de 10 a 17 de novembro, e Comida Natalina, de 10 a 14 de novembro, ambas voltadas à qualificação de quem deseja abrir ou ampliar o próprio negócio no setor alimentício.
Na Fazenda Urbana, o curso de Preparo de Cucas Doces e Salgadas, de 24 a 28 de novembro, ensina o preparo de massas, recheios e coberturas, valorizando receitas tradicionais e o uso de ingredientes locais e acessíveis.
A Casa Culpi também oferece programação variada em novembro, com o curso Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade, de 3 a 7 de novembro, que incentiva a criação e o fortalecimento de pequenos negócios gastronômicos. A unidade ainda conta com os cursos Confeitaria Natalina – Panetones e Roscas
(10 a 14/11), Boas Práticas para Serviços de Alimentação (10 a 14/11), Preparo de Cucas Doces e Salgadas (24 a 28/11) e Elaboração de Fichas Técnicas e Precificação (24 a 28/11), todos voltados à profissionalização e ao desenvolvimento de habilidades culinárias.
Encerrando a programação do mês, o Moinho Anaconda realiza o curso
Receitas Natalinas, de 10 a 14 de novembro, com 12 vagas. A capacitação é voltada à produção de pratos típicos de fim de ano, doces e salgados, com foco em técnicas de preparo, apresentação e boas práticas de manipulação.
Agenda de Cursos – novembro 2025
Escola Patrícia Casillo
Pães Doces e Salgados (15h)
Data: 3 a 7/11 – das 14h às 17h
Inscrições aqui
Comida de Boteco – Técnica de Preparo de Petiscos (15h)
Data: 10 a 14/11 – das 14h às 17h
Inscrições aqui
Escola Dom Bosco
Confeitaria Natalina – Panetones e Roscas (15h)
Data: 3 a 7/11 – das 14h às 17h
Inscrições aqui
Preparo de Cucas (15h)
Data: 10 a 14/11 – das 14h às 17h
Inscrições aqui
Boas Práticas para Serviços de Alimentação (15h)
Data: 10 a 14/11 – das 9h às 12h
Inscrições aqui
Mercado Municipal
Elaboração de Fichas Técnicas e Precificação (15h)
Data: 3 a 7/11 – das 9h às 12h
Inscrições aqui
Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade (15h)
Data: 10 a 17/11 – das 14h às 17h
Inscrições aqui
Comida Natalina (15h)
Data: 10 a 14/11 – das 18h30 às 21h30
Inscrições aqui
Fazenda Urbana
Preparo de Cucas Doces e Salgadas (15h)
Data: 24 a 28/11 – das 9h às 12h
Inscrições aqui
Casa Culpi
Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade (15h)
Data: 3 a 7/11 – das 9h às 12h
Inscrições aqui
Confeitaria Natalina – Panetones e Roscas (15h)
Data: 10 a 14/11 – das 9h às 12h
Inscrições aqui
Boas Práticas para Serviços de Alimentação (15h)
Data 10 a 14/11 – das 14h às 17h
Inscrições aqui
Preparo de Cucas Doces e Salgadas (15h)
Data: 24 a 28/11 – das 9h às 12h
Inscrições aqui
Elaboração de Fichas Técnicas e Precificação (15h)
Data: 24 a 28/11 – das 14h às 17h
Inscrições aqui
Moinho Anaconda
Receitas Natalinas (20h)
Data: 10 a 14/11 – das 13h30 às 17h30
Inscrições aqui