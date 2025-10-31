Alpinistas encaram 44 metros de altura para limpar obelisco em Curitiba; assista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Alpinistas urbanos começaram nesta sexta-feira (31/10) a limpeza do obelisco da Praça 19 de Dezembro, também chamada de Praça do ‘Homem Nu’, localizada no Centro Cívico, em Curitiba. O trabalho é uma parceria da prefeitura com a Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil (ACGB/Vida Urbana), entidade sem fins lucrativos, e a empresa Alpi Vertical, especializada na manutenção e reparo de fachadas.

Essa é a terceira vez em seis anos que a prefeitura promove a lavação do obelisco. A primeira ação de limpeza ocorreu em 2019 e a segunda em 2022, por ocasião da instalação do novo sistema de projetores de luz da praça.

Assista:

Vídeo: ACGB VIDA URBANA

Inaugurado em 1953, em comemoração ao centenário da emancipação política do Paraná, o obelisco foi construído no governo de Bento Munhoz da Rocha, como parte de um grande projeto de obras públicas que transformou o Centro Cívico em uma esplanada reunindo os edifícios dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Na quinta-feira (30/10), os alpinistas fizeram testes de amarração de cordas e verificação de itens de segurança antes de iniciar o trabalho. O acesso ao topo do obelisco é feito por escadas internas. Com 44 metros, o equivalente a um prédio de 15 andares, o monumento será lavado durante dois dias, nesta sexta e no sábado.

Apesar da previsão de chuva leve, Matheus Momm, dono da Alpi Vertical e um dos alpinistas encarregados da limpeza, diz que a condição não deve impedir o trabalho. “Seguimos um protocolo que envolve o planejamento prévio, a análise das condições do tempo e da velocidade do vento, além de uma checagem minuciosa do equipamento individual e das cordas e presilhas utilizadas na escalada”, explica.

Para realizar o trabalho, Momm contará com o auxílio de Felipe Rocha, alpinista que possui certificação profissional. Nas ações anteriores, foram necessários 12 mil litros de água na limpeza das quatro faces do monumento. Amarrados às cordas, os alpinistas descem do topo à base carregando uma mangueira de pressão. De acordo com Momm, serão necessárias 16 horas para a conclusão do serviço – oito em cada dia.

Foto: ACGB VIDA URBANA

Praça 19 de Dezembro

De autoria dos escultores Erbo Stenzel e Humberto Cozzo, o obelisco tem 44 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares. A Praça 19 de Dezembro também conta com um chafariz e um mural de pedras com duas faces, uma com um painel de Stenzel e outra com azulejos de Poty Lazzarotto.

A estátua do Homem Paranaense, popularmente conhecida como Homem Nu, foi inaugurada em 1955 e criada para ficar originalmente em frente ao Palácio Iguaçu. Posteriormente, o local recebeu a figura feminina que representa a Justiça, destinada a permanecer no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.