Novembro 2025 têm três feriados: veja as datas mais importantes

Novembro chegou e, com ele, um monte de datas legais que a gente precisa ficar de olho! Seja pra planejar aquela folguinha merecida, preparar uma comemoração especial ou simplesmente não ser pego de surpresa, é bom saber o que vem por aí neste mês. Vamos dar uma espiadinha nos principais feriados e comemorações de novembro de 2025?

O mês já começa com tudo: logo no dia 2 temos o Dia de Finados, que cai em um domingo este ano. É aquele momento tradicional de visitar os cemitérios, levar flores e homenagear quem já partiu. Por ser domingo, não teremos ponto facultativo na segunda, então é bom se programar!

Dia da Proclamação da República – 15 de novembro

Um dos feriados mais importantes do mês acontece no dia 15, quando comemoramos a Proclamação da República. Em 2025, esta data cai em um sábado, o que significa que não teremos aquela folguinha no meio da semana, mas ainda assim é uma ótima oportunidade pra conhecer um pouco mais da nossa história ou simplesmente curtir um fim de semana prolongado.

A data marca aquele momento lá em 1889 quando o Brasil deixou de ser uma monarquia e virou república. Super importante pra nossa história, né? Muitas cidades organizam eventos cívicos e desfiles para marcar a data.

Dia da Consciência Negra – 20 de novembro

Outro momento super importante de novembro é o dia 20, quando celebramos o Dia da Consciência Negra. A data, que homenageia Zumbi dos Palmares, cai numa quinta-feira em 2025, o que pode render aquele “feriadão” em algumas cidades onde é feriado municipal ou estadual. Vale lembrar que esta não é uma data de folga em todo o país – embora seja um dia de reflexão nacional sobre o combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira.

Black Friday – 28 de novembro

Não é feriado, mas bem que poderia, né? A Black Friday acontece na última sexta-feira de novembro, que em 2025 cai no dia 28. É aquele momento que o comércio oferece (ou deveria oferecer) super descontos e promoções. Se você está planejando compras maiores, talvez valha a pena esperar por esta data – mas sempre com aquele olhinho atento para não cair em “falsas promoções”.

Muitas lojas já começam as promoções semanas antes, no chamado “Black November”, então fique de olho nas oportunidades durante todo o mês!

Outras datas importantes em novembro

Novembro também tem o Dia Nacional do Cinema Brasileiro (5), o Dia Mundial da Ciência (10) e o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (25), entre outras datas significativas. São momentos importantes para reflexão e valorização de diferentes aspectos da nossa cultura e sociedade.

Lista completa de feriados e datas comemorativas de novembro 2025

01/11 – Dia de Todos os Santos

02/11 – Dia de Finados (Feriado / domingo)

05/11 – Dia Nacional da Cultura e da Ciência / Dia do Cinema Brasileiro

08/11 – Dia Mundial do Urbanismo

10/11 – Dia Mundial da Ciência

12/11 – Dia do Diretor de Escola

14/11 – Dia Nacional da Alfabetização

15/11 – Proclamação da República (Feriado nacional / sábado)

19/11 – Dia da Bandeira

20/11 – Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado nacional / quinta-feira)

21/11 – Dia Mundial da Televisão

22/11 – Dia do Músico

25/11 – Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

27/11 – Dia do Técnico em Segurança do Trabalho

28/11 – Black Friday

30/11 – Dia do Estatuto da Terra / Dia do Teólogo

E aí, já se programou para as folgas e comemorações de novembro? Seja para descansar, fazer aquela viagem especial ou simplesmente marcar na agenda os dias importantes, agora você já sabe o que esperar deste mês!