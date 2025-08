Curitiba abre quatro Unidades de Saúde neste sábado para vacinação

Neste sábado (02), moradores de Curitiba terão a oportunidade de colocar em dia a carteira de vacinação e acessar outros serviços de saúde em quatro unidades que funcionarão em horário especial. As Unidades Alvorada (Bairro Uberaba), Cajuru (Bairro Vila Oficinas), Pompéia (Tatuquara) e União das Vilas (São Braz) estarão abertas das 8h às 12h.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, ampliando o acesso aos serviços da Saúde em horários alternativos. Se você mora na região de uma das unidades abertas neste sábado, não perca a chance de atualizar sua carteira vacinal”, orienta a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Além da imunização, que estará disponível para pessoas de todas as idades, as unidades oferecerão coleta de exames laboratoriais pré-agendados pelas equipes e outros serviços também previamente marcados, como coleta de citopatológico, circuito de pressão arterial, avaliação de pacientes com diabetes e orientações gerais de saúde.

Vacinas disponíveis

Moradores de qualquer região da capital paranaense poderão se vacinar contra gripe (pessoas com 6 meses ou mais), dengue (crianças e adolescentes de 10 a 14 anos) e covid para os públicos prioritários.

O calendário de rotina também estará completo, incluindo vacinas como BCG, hepatite B, pentavalente, VIP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana).

Serviços por região

No Distrito Sanitário Cajuru, as unidades Alvorada e Cajuru atenderão das 8h às 12h. Além da vacinação para todas as idades, as equipes agendaram com a população vinculada às unidades a realização de exames laboratoriais, coleta de citopatológico de colo de útero, avaliação de pressão arterial e orientações gerais de saúde.

A Unidade União das Vilas, localizada no Distrito Sanitário Santa Felicidade, oferecerá vacinas do calendário nacional e avaliação de pacientes com diabetes que foram previamente agendados.

Na região do Tatuquara, a US Pompéia também funcionará das 8h às 12h, com vacinação aberta a todos. Os exames preventivos nesta unidade foram agendados previamente pela equipe.

Endereços das unidades

US Alvorada: Rua Ivone do Espírito Santo Garcia, 100 – Uberaba

US Cajuru: Rua Pedro Bochino, 750 – Vila Oficinas

US Pompéia: Rua João Batista Bettega Jr. s/n / 125 – Tatuquara

US União das Vilas: Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz