Furto gigante de cabos da Av. Beira Mar leva a prisão de gangue em Matinhos

Matinhos amanheceu em clima de operação policial nesta sexta-feira (1º). A Polícia Civil do Paraná, com apoio da PM e da Guarda Municipal, realizou uma mega-ação para desmantelar uma associação criminosa que vinha atuando no furto e receptação de cabos de cobre na cidade litorânea.

Um trabalho integrado que contou também com a participação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e do Departamento de Trânsito.

O ponto de partida das investigações foi um furto ocorrido em 4 de abril deste ano, quando criminosos levaram centenas de metros de cabos de energia de uma obra na Avenida Beira Mar.

“Na ocasião, os criminosos romperam tampas de concreto das caixas de passagem lacradas para subtrair os fios de cobre”, explicou o delegado Thiago Fachel, que coordenou a operação.

Durante a ação desta manhã, as equipes policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em dez endereços diferentes. Os alvos incluíam comércios que estariam funcionando como pontos centrais para receptação do material furtado.

Mais de 40 quilos de cobre e dezenas de metros de fiação foram apreendidos. Um homem acabou sendo encaminhado à delegacia para assinar um termo circunstanciado por receptação.

De acordo com as investigações, havia indícios claros da atuação sistemática do grupo criminoso. O inquérito policial também apontou estabelecimentos comerciais suspeitos de fazer a receptação do material furtado.

Contribua para a segurança da cidade

A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que possam ajudar a esclarecer crimes como este. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia).

Em casos de flagrante ou crime em andamento, não hesite: acione a Polícia Militar pelo 190.