Um novo modelo de golpe do WhatsApp feito via Instagram está fazendo vítimas na internet. A ação é simples, mas basta um lapso de desatenção para você cair na armadilha. Perfis falsos se passam por lojas verdadeiras e entram em contato com pessoas que postaram reclamações nas páginas oficiais destas empresas no Instagram.

publicidade

LEIA AINDA – Academias se preparam pra receber alunos após novo decreto em Curitiba contra covid-19

Os golpistas pedem seu número de celular e depois tentam acessar o seu WhatsApp em outro dispositivo. Para isso, eles vão pedir o código de verificação que o próprio WhatsApp vai enviar por mensagem de texto (SMS) para o seu celular. Caso você passe esse número, eles conseguem acessar o seu WhatsApp e pedir dinheiro “emprestado” aos seus contatos.

Foi assim que a empresária Thaisa S., de 41 anos, caiu no golpe. Ela fez uma reclamação em uma postagem no Instagram por causa de um cancelamento mal sucedido de uma passagem de uma empresa aérea brasileira. Horas depois, Thaisa recebeu a mensagem de um perfil falso da empresa.

LEIA MAIS: Golpe do WhatsApp clonado cresce entre pessoas que anunciam produtos na internet

publicidade

“Eles viram a minha reclamação no perfil da empresa e pediram o número do meu celular. Quando me ligaram, parecia que eu estava falando com um atendente normal. Aí ele disse que precisava de alguns dados para prosseguir e que eu ia receber um código pelo celular. Eu passei esse código e nem me toquei na hora. Eu estava trabalhando e fiquei até aliviada porque faz meses que estou sem resposta da empresa”, conta a empresária.

A partir daí, o WhatsApp de Thaisa foi clonado e ela não conseguiu mais acessar o aplicativo através do seu próprio dispositivo. O golpista saiu disparando mensagens para seus contatos pedindo o pagamento de um boleto. Uma amiga de Thaísa pagou e levou o prejuízo de R$ 3 mil.

“Eles começam a mandar ‘oi’ para todo mundo. Quem responde, eles vão dando sequência na conversa. Uma amiga minha quis me ajudar e pagou. O que me surpreendeu foi a ousadia. Eles estão de olho nas reclamações das pessoas. E as empresas também deveriam criar alguns alertas”, reclama Thaísa, que teve que trocar de número e avisar todos os seus contatos que tinha sido vítima do golpe.

Já Valéria P. também foi abordada no Instagram, mas percebeu que havia algo estranho. Ela recebeu mais de uma mensagem, de diferentes perfis falsos, após prestar uma reclamação em uma loja de calçados de Curitiba.

VIU ESSA? Cresce a busca por cadeiras de escritório. Tem modelo custando R$ 47 mil

“Como estamos na pandemia, está muito difícil conseguir contato com a loja. A reclamação no Instagram foi minha última opção. Na própria página da loja você lê outras pessoas dizendo que tiveram o problema resolvido por lá. Mas pouco depois de reclamar, recebi essas mensagens estranhas e percebi que era fake”, explica Valéria.

A principal dica para evitar o golpe é criar uma verificação em duas etapas no seu WhatsApp (veja abaixo como fazer). Desta forma, qualquer dispositivo que tentar acessar, terá que colocar mais uma senha que você criou. Foi assim que a designer Mariana T. evitou de cair no golpe.

“Fiz reclamação no Instagram de uma loja de departamentos. E logo entraram em contato comigo dizendo que iam me dar o suporte. Por mensagem, eles me pediram que eu enviasse um código que iria aparecer no meu celular. Eu enviei, sem perceber que era o código do WhatsApp. Mas o meu WhatsApp tem a verificação em duas etapas. Aí eles me pediram para enviar qual era a minha ‘senha de verificação’. Foi quando eu saquei que era um golpe”, conta Mariana.

Dicas para evitar cair em golpes no WhatsApp

Ative a verificação em duas etapas

Veja como fazer:

Vá nas configurações do aplicativo e selecione o campo “conta”;

Procure pela opção “verificação em duas etapas” e ative;

O serviço pedirá uma senha de seis dígitos (obrigatória) e um endereço de e-mail (opcional);

Está feito: toda vez que seu número de telefone for registrado, o WhatsApp sempre pedirá essa senha.

Desconfie de erros ortográficos e contatos que pedem códigos enviados por SMS

Analise com cuidado a coerência e a maneira com que as mensagens foram escritas.

Verifique o contato que está enviando a mensagem

Normalmente, os números de empresas são contas do WhatsApp Business e têm todas as informações da empresa, logomarca e DDD da mesma localidade onde a empresa fica. Verifique sempre essas informações.

Não forneça dados pessoais a quem você não conhece

Essa é uma dica de privacidade que se aplica em toda a nossa vida. Não forneça seus dados pessoais, de documentos ou contas em banco para contatos que você não conheça ou não confia.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?