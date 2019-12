Com o maior movimento de pessoas no litoral paranaense a cada dia, não é apenas o cuidado com afogamentos que os banhistas devem se atentar dentro do mar. Acidentes com águas-vivas e caravelas são preocupações constantes para os pais. Por curiosidade e desconhecimento, as crianças costumam tocar nestes animais marinhos e as consequências podem ser graves.

A principal orientação realmente é não tocar, mesmo que elas pareçam mortas na areia. Se ocorrer de uma pessoa ser queimada, a primeira medida é lavar o local apenas com a água do mar e não esfregar a região atingida. Na sequencia, procure um posto de salva vidas que ajudará a eliminar a ação da toxina.

“O atendimento feito pelos bombeiros na praia consiste na aplicação de vinagre na região da pele que teve contato com a água-viva para aliviar a dor e parar a ação da toxina do animal”, explicou Tatiane Brites Dombroski, enfermeira da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações.

Casos no Litoral Paranaense

Segundo o Corpo de Bombeiros, os casos de queimaduras por águas-vivas e caravelas vêm diminuindo no Estado. Na temporada 2018/2019, foram 1.469 atendimentos. O maior número de acidentes ocorreu há três anos, quando mais de 27 mil pessoas sofreram a ação destes animais marinhos.

“Somos nós humanos que neste período de verão fazemos uso das praias, invadindo então o espaço delas, onde o acidente provocado pelo contato homem/animal acaba acontecendo. Águas-vivas e caravelas não atacam as pessoas, os acidentes acontecem quando por algum motivo, existe o contato com os banhistas e, neste momento, liberam substâncias na pele que causam o envenenamento, popularmente conhecido como queimadura”, relatou Emanuel Marques da Silva, chefe da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria da Saúde do Estado.

Confira os principais sintomas e como evitar o acidente com águas-vivas:

Quais os sintomas e sinais que provocam?

Os mais comuns são as urticárias e queimaduras locais dolorosas que podem durar de 30 minutos a 24 horas;

Nos casos mais graves, podem ocorrer dor de cabeça, mal-estar, náuseas, vômitos, câimbras, e outros que vão desde a dificuldade respiratória até as arritmias cardíacas, paralisia, delírio e convulsão;

A morte é rara, mas pode ocorrer por insuficiência respiratória ou choque, provocado por efeito da intoxicação ou de anafilaxia.

Como evitar?

Ocorrem mais em águas calmas e quentes (90%) e no período da tarde (69%) e atingem mais as pernas (77%), os braços (11%), o tronco (10%) e a cabeça (2%);

Roupas de neoprene (borracha) são úteis;

Mesmo mortas, os tentáculos podem grudar na pele e provocar graves lesões;

Na remoção dos tentáculos grudados nunca use as mãos desprotegidas.

Como tratar?

Ao ser atingido…