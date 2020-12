A pandemia de novo coronavírus que começou em março, seguia avançando no mês de abril deste ano, sem que a maioria das pessoas ainda tivesse ideia de que sua duração seria tão longa. Preocupados em se proteger, curitibanos e paranaenses buscavam aprender como fazer uma máscara de tecido, item que passou a ser de uso obrigatório em Curitiba somente na segunda quinzena do mês de abril.

publicidade

Como se não bastasse o medo de ser infectado com o novo vírus, uma severa estiagem já castigava os moradores do Paraná em abril. Tanto que neste mês, era possível cruzar o leito do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, a pé.

O lançamento do aplicativo do governo para a solicitação do Auxílio Emergencial de R$ 600, o saque extraordinário do FGTS de até R$ 1.045 e o ensino a distância como alternativa no Paraná também foram destaque neste mês. Veja estas e outras notícias que bombaram no site da Tribuna do Paraná em abril de 2020.

A estiagem que já atingia a região de Curitiba não se restringia apenas à capital paranaense. No estado, o leito do Rio Paraná foi extremamente impactado por esse período de seca e gerou imagens impressionantes. Em abril, pessoas foram flagradas atravessando à pé da margem brasileira até a ilha que existe próximo à Ponte da Amizade, de tão baixo que estava o nível do Rio. A foto da matéria mostra até a carcaça de uma kombi sumida há tempos.

Após o ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ter recomendado na época, que a população fizesse uso de máscara de tecido e parasse de comprar as descartáveis, a procura por tutoriais sobre como fazer máscara de tecido para se proteger do coronavírus aumentou na internet. Em abril, a Tribuna ensinou como fazer três modelos de máscara de tecido para auxiliar na proteção contra o coronavírus:

publicidade

Uma forte ressaca atingiu as praias do Paraná no dia 8 de abril. O tempo instável, mar agitado e a lua cheia fizeram com que a água quebrasse forte em qualquer barreira encontrada pelo caminho. O mar invadiu o calçadão da praia central de Matinhos e chegou a causar danos em balneários em toda a orla que liga a cidade com a vizinha Ponta do Paraná.

Foi liberado em 7 de abril, o download do aplicativo pelo qual cerca de 20 milhões de trabalhadores informais passaram a ter acesso aos R$ 600 pagos por conta do isolamento social gerado pela pandemia do coronavírus. Em menos de uma hora, já eram mais de 9 milhões de acessos.

O saque extraordinário de até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por trabalhador partir de junho, tinha como previsão injetar até R$ 36,2 bilhões na economia em meio à crise do novo coronavírus, de acordo com cálculos do governo. Ainda de acordo com o governo, o saque extraordinário limitado a um salário mínimo tinha como objetivo dar mais condições para as pessoas atravessarem o período de crise.

Na coluna Emagrecer é pra Já, o personal trainer especialista em emagrecimento Zanon Macedo, explicou que treinar em casa não é a mesma coisa que treinar musculação. “A academia tem uma estrutura de aparelhos e de cargas que permite movimentos e intensidades com qualidade, permitindo que o seu treinamento gere os resultados desejados”. Para ganhar massa muscular treinando em casa, segundo Zanon, a solução foi utilizar alguns elementos da musculação, mas com outros métodos para intensificar o treinamento e compensar os aparelhos que você não tem em casa.

O Conselho Estadual de Educação (CEE) realizou no dia 31, uma reunião extraordinária, por meio de web conferência, para definir regras para os estabelecimentos de ensino durante a pandemia, com definição de determinações para todo o sistema de ensino do Paraná, público e privado. Uma das principais discussões na época, era sobre a validação do conteúdo digital e se isso poderia substituir a aula presencial, na educação infantil, ensino fundamental e médio, que de fato, acabou acontecendo.

Veja mais sobre a retrospectiva 2020

*Lembra do cemitério das bikes? Veja os assuntos que bombaram em janeiro de 2020

*Cheque milionário e briga entre professora e aluno. Retrospectiva de fevereiro de 2020

*Início de pandemia, ‘meia-roda’ e amor de pai! Retrospectiva de março de 2020