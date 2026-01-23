Cruzamento no Cajuru terá bloqueio total neste domingo para obra ferroviária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cruzamento da Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser com a Rua José Giostri Sobrinho, no bairro Cajuru, em Curitiba, será totalmente bloqueado neste domingo (25/1), das 7h às 20h. A interdição ocorrerá para que a empresa Rumo Logística realize uma intervenção de manutenção na linha férrea que passa pelo local.

Durante o bloqueio, os motoristas que seguem sentido bairro deverão utilizar um desvio pela Rua Deputado Acyr José até a Rua Osíris Del Corso. Já quem trafega em direção à BR-277 terá como rota alternativa a Rua João Tobias de Paiva Netto até a Rua Rutildo Polido. A Rua Luiz Visinoni também poderá ser utilizada, mas os condutores devem redobrar a atenção por ser uma via mais estreita.

Confira:

Cruzamento no Cajuru será bloqueado para manutenção da linha férrea.

A empresa Rumo será responsável pela sinalização adequada do trecho interditado, dos desvios e dos bloqueios para orientar os motoristas. É importante que os condutores fiquem atentos à sinalização e planejem rotas alternativas para evitar transtornos no domingo.