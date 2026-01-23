Transporte reforçado para concurso da Fazenda do Paraná no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) anunciou um reforço no transporte coletivo para atender os candidatos do concurso público da Secretaria da Fazenda do Paraná, que acontece neste domingo (25/1). O reforço será feito nos períodos da manhã e da tarde, coincidindo com os horários das provas.

Como medida excepcional, a linha 815 – Reforço Tuiuti, que normalmente não opera aos domingos, terá operação especial. Haverá viagens de ida e volta entre o Terminal Campina do Siqueira e a Universidade Tuiuti do Paraná – Campus Barigui, de acordo com a demanda de passageiros, até o fim do concurso.

Os candidatos podem consultar a relação das linhas de ônibus que atendem os locais de prova, bem como os principais pontos de parada, no site da Urbs. A empresa recomenda que os participantes verifiquem previamente os horários das linhas no site oficial.

Horários do concurso

As provas acontecerão em dois turnos. Pela manhã, os portões abrem às 7h e fecham às 8h, com início das provas às 8h30 e término às 13h30. No período da tarde, a abertura dos portões será às 14h, com fechamento às 15h. As provas começam às 15h30 e terminam às 19h30.

A Urbs ressalta a importância de os candidatos se programarem com antecedência para evitar atrasos, considerando o possível aumento no fluxo de passageiros devido ao concurso.