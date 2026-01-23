Após frio atípico, Curitiba e litoral terão fim de semana mais quente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná continua dividido entre dois cenários climáticos diferentes desde o início desta semana. Enquanto o lado oeste do estado segue com temperaturas acima dos 30°C, a porção leste registra temperaturas mais baixas para janeiro desde o início das medições do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na madrugada desta sexta-feira (23/01), o Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, e Cornélio Procópio quebraram recordes históricos de baixas temperaturas para janeiro, registrando 9,9°C e 13,8°C, respectivamente. Estes são os menores valores desde o início das operações das estações meteorológicas nessas localidades – 2001 em Entre Rios e 2018 em Cornélio Procópio. Nas regiões Leste e Sul, Curitiba, General Carneiro e Palmas não ultrapassaram os 22°C desde terça-feira (20/01).

Em contraste, o termômetro em Foz do Iguaçu marcou 33°C na quinta-feira (22/01). Diversas cidades do oeste paranaense como Altônia, Assis Chateaubriand, Capanema, Guaíra, Loanda e Santa Helena mantiveram máximas acima dos 30°C durante toda a semana, com mínimas entre 14°C e 20°C desde terça-feira.

Temperaturas começam a subir em Curitiba neste fim de semana

Para o fim de semana, o padrão climático se mantém. Neste sábado (24/01), a região entre a Serra do Mar e o Litoral deve registrar chuvas fracas e isoladas, principalmente à noite. As temperaturas sobem gradualmente, alcançando 24°C em Curitiba, 25°C no Litoral e até 34°C nas regiões Oeste e Noroeste.

No domingo (25/01), os termômetros podem chegar a 35°C no Oeste e Noroeste. No Leste, a nebulosidade permanece, com máximas em torno de 26°C na capital e 28°C no Litoral. “A partir da tarde, na região litorânea, a nebulosidade aumenta, e por este motivo deveremos ter chuvas atuando com maior intensidade”, explica Paulo.

A semana que vem começa com condições climáticas semelhantes e temperaturas em elevação gradual. Na segunda-feira (26/01), o tempo segue estável na maior parte do Paraná, com apenas a região Leste mantendo nebulosidade variável e chuvas isoladas à tarde, especialmente no Litoral, devido aos ventos oceânicos que persistem na região.