CRMV denuncia 15 pessoas por exercício ilegal da profissão ao MP

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR) já encaminhou 15 denúncias de exercício ilegal da profissão de médico-veterinário ao Ministério Público no primeiro semestre de 2024.

Das 15 denúncias, cinco eram referentes a atendimento em balcões de casas agropecuárias e petshops, dois eram referentes a auxiliares de médicos-veterinários extrapolando os limites de sua atuação e cinco eram referentes a falsas protetoras animais, que anunciavam serviços de castração e táxi-dog nas redes sociais.

+ Leia mais: 7 menores raças de cachorro do mundo

O Ministério Público instaurou procedimentos investigativos. Paralelamente, o CRMV-PR também mantém contato com outros órgãos para coibir tais práticas, como a Polícia Civil e as Prefeituras.

O conselho pede que a população denuncie a prática irregular da profissão. As denúncias sobre exercício ilegal devem ser realizadas pelo site, neste link.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!