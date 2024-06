Criminosos rendem vigilante e assaltam banco na Grande Curitiba

Um assalto à banco em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, mobilizou a polícia nesta tarde de terça-feira (04). Três bandidos renderam o vigilante e funcionários realizavam o abastecimento de dinheiro nos caixas quando o assalto aconteceu.

Os criminosos levaram o dinheiro da agência e fugiram logo em seguida. O carro utilizado e as armas utilizadas pela quadrilha foram localizadas pela polícia ainda no final da tarde desta terça.

A Polícia Militar realiza buscas na região para localizar os bandidos. Funcionários do banco estão sendo ouvidos pela polícia.

