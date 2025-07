Criminosos explodem agência bancária na região de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma agência bancária de Bocaiuva do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, foi alvo de uma tentativa de roubo na madrugada deste domingo (6). Criminosos armados explodiram a fachada do local na tentativa de roubar um cofre, segundo informações da Polícia Militar do Paraná.

A polícia foi acionada por volta das 2h e, segundo a corporação, a ação dos criminosos foi frustrada, resultando apenas em danos à estrutura da agência. Nenhum suspeito foi preso, de acordo com a PM.

Estiveram no local equipes especializadas como o Esquadrão Antibombas e o Corpo de Bombeiros para verificar a segurança estrutural do prédio. De acordo com a PM, a Defesa Civil também foi solicitada para uma avaliação técnica mais aprofundada.

A investigação do caso agora segue como responsabilidade da Polícia Civil do Paraná.