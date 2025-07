Motociclista morre após ser fechado por carro na Linha Verde, em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O técnico de enfermagem Gian Maciel, de 29 anos, morreu em um acidente na Linha Verde, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (4). O jovem teria perdido o controle da direção e colidido contra um poste, segundo informações da Guarda Municipal.

De acordo com a corporação, a vítima pilotava uma moto quando, supostamente, teria sido fechada por um carro de cor preta que fugiu do local sem prestar socorro.

O Siate foi acionado e constatou a morte ainda no local. A pista no sentido Colombo chegou a ser interditada para perícia.

O velório ocorre neste sábado (5), no Cemitério Parque São Pedro, no bairro Umbará.

O centro de Cursos Técnicos e Profissionalizantes (CEAP) lamentou a morte do ex-aluno através das redes sociais.

Investigação

A Guarda Municipal informou que está analisando imagens de câmeras de segurança para buscar a identificação do motorista do carro envolvido no acidente. A Delegacia de Trânsito também está investigando o acidente.

