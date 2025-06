Morre no hospital criança atropelada em calçada na Grande Curitiba

Morreu no hospital a menina de cinco anos atropelada por um carro em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no início da tarde desta sexta-feira (13). A vítima estava na calçada, a caminho da escola, quando foi atingida pelo veículo.

A criança foi socorrida com ferimentos graves e levada pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) até o Hospital do Trabalhador. Durante a tarde, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) confirmou a morte da vítima.

O atropelamento aconteceu por volta das 13 horas, na Rua Filipinas, no bairro Graziela. Conforme informações da PMPR, o motorista disse que estava passando por um aclive quando o carro desceu. O motorista afirmou que não conseguiu pressionar o pedal e frear a tempo.

Motorista que atropelou criança é preso

Testemunhas relataram para a polícia que viram o motorista saindo de um bar momentos antes do acidente. Ele fez o teste do bafômetro no local, constatando 0,11 mg/l. O mínimo do bafômetro é de 0,04 mg/L de álcool no ar expirado. Acima deste valor, o condutor pode ser penalizado.

A PMPR também informou que os pneus do carro estavam carecas, o que pode ter contribuído para a dificuldade de frear. O motorista foi preso e o veículo apreendido. Eles foram conduzidos à delegacia.