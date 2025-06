Motorista de app pega 21 anos por matar mulher trans em Curitiba

Um motorista de aplicativo foi condenado a 21 anos de prisão em regime inicial fechado pelo Tribunal do Júri de Curitiba nesta sexta-feira (13). O homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelo assassinato de uma mulher trans ocorrido no Centro da capital paranaense na noite de 14 de novembro de 2023.

De acordo com a denúncia apresentada pelo MPPR, o réu teria contratado um programa sexual com a vítima e, posteriormente, se recusado a pagar o valor combinado. A mulher trans foi brutalmente esfaqueada no pescoço pelo homicida dentro do próprio veículo do motorista.

+ Leia mais Criança é socorrida de helicóptero após ser atropelada em calçada na RMC

O Conselho de Sentença reconheceu duas das qualificadoras apontadas na acusação: o motivo torpe, caracterizado pela transfobia, e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Entretanto, apesar do reconhecimento do crime transfóbico, os jurados não acataram a qualificadora de feminicídio que também constava na denúncia.

O réu, que já se encontrava preso preventivamente desde a época do crime, permanecerá detido para o início imediato do cumprimento da pena. A justiça negou a possibilidade dele recorrer em liberdade.

O caso reforça a crescente preocupação com crimes de ódio contra pessoas trans, um problema que persiste em Curitiba e em todo o país, apesar dos avanços nas discussões sobre diversidade e inclusão.