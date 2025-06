Ex-vereadora de Curitiba foragida é presa por participar de rachadinha

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu a ex-vereadora de Curitiba Kátia Dittrich, conhecida como Kátia dos Animais de Rua, e seu marido, Marcos Withers, por organizarem esquemas de “rachadinha”. O casal estava em Joinville, em Santa Catarina.

As investigações apontaram que o casal exigia a devolução de parte do salário dos funcionários do gabinete da vereadora, inclusive com ameaças. Em 2017, quatro testemunhas foram ouvidas e reforçaram a denúncia contra a parlamentar. No mesmo ano, ela foi expulsa de seu partido, o Solidariedade (SD), pela Comissão Nacional de Ética Partidária, em dezembro.

Em 2020, a condenação de ambos pelos crimes de concussão e prevaricação foi concluída em primeira instância, determinando prisão em regime fechado. A prisão estipulada era de cinco anos e seis meses para a ex-vereadora e de cinco anos para o marido.

Ex-vereadora de Curitiba estava foragida

No entanto, desde a emissão dos mandados de prisão, em novembro de 2023, o casal estava foragido da Justiça. A operação da Polícia Civil localizou a ex-vereadora na cidade de Joinville. Após a prisão, ambos foram submetidos ao exame de corpo de delito e encaminhados ao sistema penitenciário na mesma cidade.

De acordo com o delegado Alan Henrique Flore, a ação reforça o combate aos crimes cometidos contra a administração pública. “O cumprimento de mandados dessa natureza reafirma o papel das polícias civis no enfrentamento de crimes contra a Administração Pública e na garantia de que condenações judiciais sejam devidamente executadas”, disse.