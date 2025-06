Desconsideração? 6 mil faltam às consultas e agravam fila do SUS na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dados divulgados pela Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mostram que 6.973 pessoas não compareceram às consultas médicas agendadas na rede pública no primeiro semestre de 2025. Os registros são feitos no próprio sistema da Prefeitura, que monitora as abstenções.

Nesta sexta-feira (13), a Prefeitura de Almirante Tamandaré também fez um alerta nas redes sociais. A campanha “A consulta que você falta faz falta para alguém” tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de cancelar os agendamentos caso não possam comparecer.

Abstenções impactam na demora de outras consultas

Quando um paciente falta às consultas e exames agendados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a vaga é perdida, não sendo automaticamente direcionada a outra pessoa da fila de espera. Com o aumento das faltas, o tempo de espera para conseguir uma nova consulta também cresce.

Talitha Cabral solicitou um eletrocardiograma para a filha de dois meses em 2024, com o objetivo de monitorar um sopro no coração. No entanto, a vaga para o exame só foi liberada quando a bebê completou um ano. “Se eu não tivesse feito particular, não sei o que poderia ter acontecido”, compartilha.

Agora, ela enfrenta nova demora para conseguir consulta com um pediatra para os dois filhos. “Tanto ela quanto meu filho mais velho estão aguardando consulta com pediatra há mais de três meses. Na UBS é só com clínica geral. Eles precisam de um especialista e estão sem qualquer retorno até agora. A sensação é de descaso”, afirma Talitha.

Qual a saída para o problema?

Em nota enviada à Tribuna, a Prefeitura de Colombo informou que busca meios para minimizar as abstenções em consultas agendadas e agilizar a marcação de novas consultas para a população. Confira o trecho da nota a seguir:

“Para minimizar o problema, a Secretaria realiza buscas ativas e envia lembretes por meio do WhatsApp corporativo, além de estar aprimorando o sistema eletrônico de agendamento para fortalecer a comunicação com os usuários.

Caso o paciente não possa comparecer, é fundamental avisar com antecedência na unidade de saúde. Esse simples gesto pode liberar a vaga para quem precisa. As faltas também refletem desafios estruturais, como a alta demanda por algumas especialidades médicas e a oferta limitada de exames em determinados serviços conveniados.

A Prefeitura tem atuado para reduzir esses intervalos, com medidas como ampliação de contratos, realização de mutirões e gestão integrada das agendas para garantir mais agilidade no sistema de saúde, a colaboração da população é essencial.”