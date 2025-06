Batida com capotamento deixa três feridos no Cabral, em Curitiba

Na tarde desta sexta-feira (13), uma colisão entre dois veículos terminou com o capotamento de um carro na esquina das ruas Antônio dos Reis Cavalheiros com Deputado Joaquim Pedrosa, no bairro Cabral, em Curitiba.

A batida ocorreu em um trecho sem semáforo. Segundo informações apuradas no local, um Citroën seguia pela via em direção ao bairro quando colidiu com uma caminhonete. Enquanto outros veículos que trafegavam no mesmo sentido pararam, o automóvel continuou, vindo a se envolver no acidente. Veja como ficou o local após a batida:

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

De acordo com o sargento Bodziak, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, quatro pessoas estavam envolvidas no acidente, mas apenas três precisaram ser encaminhadas ao hospital. Na caminhonete, havia dois passageiros, sendo que um deles está em tratamento oncológico.

No outro veículo, uma das ocupantes relatou dores nas costas após a colisão e foi levada ao hospital com uma lesão na escápula. “A cinemática do acidente impressiona pelo veículo capotado, mas, apesar de ela estar sem cinto de segurança, as lesões foram leves”, explicou Bodziak.