Creche clandestina? Bebê morre engasgado em bairro de Curitiba

Um bebê de quatro meses morreu na segunda-feira (19) em uma creche clandestina em Curitiba. Proprietários do local, localizado no bairro Tatuquara, foram presos em flagrante. No momento da prisão, 20 outras crianças estavam no imóvel que não tinha autorização para funcionar como uma espécie de berçário.

Segundo o delegado Fabiano Oliveira, o bebê tomou uma mamadeira e foi colocado para deitar de lado em uma cama de solteiro. Uma cuidadora percebeu minutos depois que ele estava com os lábios roxos.

Samu chegou, mas nada pôde fazer

O casal tentou fazer procedimentos de massagens cardíacas e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando os socorristas chegaram, a criança já estava morta. Moradores da região tentaram incendiar a “creche” que funcionava há 10 anos.

E aí, defesa?

O advogado Valter Ribeiro Junior que representa o casal responsável pela creche, informou que a situação foi uma fatalidade e comentou que o espaço não funcionava como creche, mas com como um “atendimento privado”, relatou ele ao portal G1.

A investigação vai seguir nos próximos dias para definir se os responsáveis irão responder por homicídio culposo ou doloso.

Manda pra Tribuna!

