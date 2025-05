BR-277 tem interdição total após acidente gravíssimo envolvendo caminhões

Acidente gravíssimo na BR-277, na madrugada desta terça-feira (20), no sentido Litoral, deixa a importante rodovia que liga Curitiba ao litoral do Paraná completamente interditada. Ninguém sobe sentido Curitiba e ninguém desce rumo Litoral do Paraná. Às 7h, o congestionamento era de 6km no sentido litoral e 3 km sentido Curitiba.

O acidente aconteceu no km 39, em Morretes, e envolveu duas carretas: uma carregada com soja e outra com etanol. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado com soja sofreu uma pane no sistema de freios enquanto trafegava por um trecho de serra e colidiu na traseira de um caminhão-tanque que transportava etanol.

Houve vazamento das cargas dos dois caminhões na pista e, por isso, não há previsão de liberação das pistas.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR estão no local realizando os trabalhos de contenção e segurança. Até o momento, não há previsão para a liberação do trecho.

Bloqueio na BR-277: Caminhos alternativos

A orientação é não seguir pela BR-277. As alternativas são a BR-376, por meio do FerryBoat ou pela Estrada da Graciosa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉