O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Vila Sandra, na Regional CIC, em Curitiba, será um dos beneficiados pelos veículos entregues pela primeira-dama Michelle Bolsonaro na última semana para a rede de proteção do Sistema Único de Assistência Social (Suas), em evento realizado em São José dos Pinhais.

Foram entregues 15 micro-ônibus e 222 carros para 167 municípios paranaenses. O carro para a capital, um Citroën Aircross, foi recebido pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel, que representou o prefeito Rafael Greca, em evento que contou ainda com a presença dos ministros Osmar Terra (Cidadania) e Damares Alves (Direitos Humanos), além do governador Ratinho Júnior.

O Cras da Vila Sandra atende, por ano, aproximadamente 1.000 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. “A presença da primeira-dama e dos ministros na entrega dos veículos demonstra a valorização da política da assistência social. Um governo só se justifica se gerar ações que melhorem a vida das pessoas mais carentes”, afirmou Eduardo Pimentel.

Tanto a primeira-dama, quanto a ministra foram muito requisitadas pelo público no final do evento. As duas tiraram fotos com os presentes. Michelle não deixou o palco, já Damares se aproximou das pessoas, tirou selfies e conversou com o público.

Mobilidade

Segundo o ministro Osmar Terra, esse é o maior investimento em mobilidade realizado pelo governo Jair Bolsonaro, somando R$ 17,7 milhões. É voltado ao atendimento de famílias vulneráveis, que necessitam de transporte e acessibilidade na rede de assistência social. Os veículos do projeto, chamado Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOBSuas), vão facilitar o deslocamento das equipes que trabalham com serviços e programas de assistência. Terra classificou o projeto como uma “política de proteção às pessoas mais vulneráveis”.

O ministro da Cidadania afirmou que o pacto federativo será a “revolução do século”. Segundo ele, deve mudar “a história dos municípios e do Brasil”, já que pretende destinar 50% do que for arrecadado para os municípios.

Em 2019, foram entregues 455 veículos incluídos no programa MOBSuas em todo o Brasil. Destes, 224 são carros de passeio e 231 micro-ônibus. Os micro-ônibus são adaptados e têm capacidade para 28 passageiros, um motorista e um cadeirante. Os automóveis são adquiridos de forma descentralizada, por meio de Ata de Registro de Preços, o que permite uma redução do tempo de compra.