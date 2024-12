Corpo de adolescente desaparecido é encontrado em praia de Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado, na noite desta terça-feira (17) no Balneário de Praia Grande, em Matinhos, Litoral do Paraná. O jovem estava desaparecido desde domingo (15). A vítima era de Curitiba e a família está no local para os trâmites necessários.

Segundo os Bombeiros o corpo foi avistado por uma pessoa que passava pelo balneário. Assim que avistou, o cidadão acionou uma viatura e, logo depois, os Bombeiros. Familiares que acompanhavam as buscas de perto, desde o desaparecimento, confirmaram se tratar do jovem de Curitiba que estava desaparecido.

Foi feito o acionamento da Polícia Civil e dos demais órgãos competentes, para procedimentos e encaminhamentos necessários. A Tribuna lamenta o falecimento do rapaz e deseja muita força para toda a família neste momento difícil.

O afogamento

O rapaz mergulhava no domingo, por volta das 16h40min , quando afundou em área não protegida por guarda-vidas, segundo os Bombeiros.

A vítima, residente de Curitiba, estava com a família há dois dias no litoral e banhava-se no mar quando foi levada pela correnteza.