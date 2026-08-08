Corpo de caminhoneiro é encontrado após caminhão cair na Represa do Vossoroca

O corpo do caminhoneiro que estava desaparecido após o veículo cair na Represa do Vossoroca, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (8).

A vítima, de 44 anos, encontrava-se próximo à cabine do veículo, que continuava submersa na represa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava sob o para-choque e foi localizado durante uma nova varredura feita por mergulhadores.

As buscas começaram ainda na manhã de sexta-feira (7) e mobilizaram equipes por terra e pela água. Foram utilizados mergulhadores, embarcação e sonar, além de buscas nas margens e na área de mata.

No primeiro dia da operação, os bombeiros chegaram a entrar na cabine e verificar os espaços do motorista e do passageiro, mas não encontraram a vítima. Durante a retirada do caminhão pela concessionária, a cabine se soltou e permaneceu no fundo da represa.

Após ser encontrado, o corpo foi retirado da água e levado ao posto da Polícia Ambiental para os procedimentos necessários.

Entenda o caso

O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (7), por volta das 6h10, no km 652 da BR-376, na pista sentido Santa Catarina. Desde então, equipes realizavam buscas pelo motorista, incluindo o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), especializado em ocorrências de busca e salvamento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava sem carga quando saiu da pista e caiu na represa, localizada às margens da rodovia. Após o acidente, a faixa da esquerda da BR-376 ficou interditada. O local já foi liberado, mas o caminhão ainda não foi removido.

Vídeo: Corpo de Bombeiros do Paraná

As circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle do veículo ainda são apuradas.