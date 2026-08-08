Paraná tem alerta para chuvas intensas, ventos fortes e granizo neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (8), um alerta para a ocorrência de chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em todo o Paraná, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o aviso, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora e chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Um segundo alerta do Inmet, também válido para este sábado, aponta a possibilidade de ventos fortes, com rajadas entre 40 e 60 km/h.

O alerta é de perigo potencial, o primeiro nível na escala de severidade utilizada pelo instituto. Apesar da intensidade prevista para os ventos, a possibilidade de ocorrências, como queda de galhos de árvores, é considerada baixa.

Há baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações. Além da Região Metropolitana de Curitiba, o alerta abrange áreas do Norte Pioneiro, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sudeste, Centro-Sul e outras regiões paranaenses.

Partes de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro também estão sob aviso.

Cuidados em temporais

Em caso de fortes rajadas de vento, a orientação é não permanecer debaixo de árvores nem estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.