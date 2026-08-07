Cachorra desaparecida é encontrada após tutora cair em golpe com IA

Após ser vítima de um golpe durante as buscas por sua cachorra desaparecida no último sábado (31), uma família de Maringá, no noroeste do Paraná, reencontrou Kiki, também chamada de Katarina. Ele voltou para casa na manhã desta sexta-feira (7).

Kiki sumiu após escapar durante o transporte para um pet shop na Zona 7, nas proximidades do Mercadão. Segundo relato da tutora, Edenise Alves, ela foi encontrada em uma loja de estofamento de veículos, não muito longe do local.

“Aqui em Maringá está chovendo desde ontem, antes de ontem, ela entrou (na loja) e se escondeu debaixo dos bancos. Quando o homem foi mexer ele viu ela, deu comida e viu que era a que a gente estava procurando. Aí ele entrou em contato, mandou um vídeo, minha filha confirmou que era ela e foi buscar”, conta.

Desde o desaparecimento, familiares e amigos passaram a divulgar imagens nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro do animal. Foi por meio dessas postagens que um golpista entrou em contato com a família alegando ter encontrado Kiki. Ele utilizou uma imagem criada por inteligência artificial (IA) para convencer Edenise de que estava com o animal e recebeu R$ 120 via Pix para, supostamente, pagar o combustível para levá-la de Londrina de volta a Maringá.

A tutora fez a transferência, acreditando que o animal havia sido localizado. Em seguida, o suspeito afirmou que havia furado dois pneus ao mesmo tempo e pediu mais R$ 280. Nesse momento, a filha de Edenise a alertou de que poderia se tratar de um golpe.

A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil por estelionato. À Tribuna do Paraná, a Polícia Civil informou que “analisará o boletim de ocorrência registrado para intimar a vítima a ser ouvida e apresentar os comprovantes probatórios e, posteriormente, instaurar um procedimento investigativo.”