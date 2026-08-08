O que fazer em Curitiba no fim de semana? Dan Stulbach, Ivan Lins e muito mais

O fim de semana em Curitiba oferece programação cultural intensa para quem busca teatro, música, gastronomia e lazer gratuito. Dan Stulbach traz o clássico O Mercador de Veneza ao Guairão, enquanto Ivan Lins celebra 80 anos com turnê especial no Teatro Positivo. A cidade também recebe o Festival Paulo Leminski com Fernanda Abreu, além de feiras tradicionais, eventos ao ar livre e atrações gratuitas espalhadas por diversos pontos da capital e região metropolitana.
Teatro e Espetáculos
- O Mercador de Veneza: A obra clássica de William Shakespeare é encenada por Dan Stulbach. Sábado (8 de agosto), às 16h e às 20h, no Guairão (Praça Santos Andrade, s/n – Centro). Ingressos aqui.
- Nebulosa de Baco: Montagem da Cia. Brasileira de Teatro com a atriz Rosana Stavis. Sábado (8), às 20h, e domingo (9), às 19h, no Guairinha (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos aqui.
- As Amazônias: Apresentação audiovisual com as artistas Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos. Sábado (8) e domingo (9), na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Ingressos aqui
- Ainda Antígona: Releitura da tragédia grega. Sábado (8), às 20h, e domingo (9), às 19h, no Miniauditório do Teatro Guaíra (Rua Amintas de Barros, s/n – Centro). Ingressos aqui.
- Stand-up com Serginho Lacerda: Apresentação de comédia voltada para a família. Domingo (9 de agosto), no Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos aqui.
Shows e Eventos Musicais
- Festival Paulo Leminski: Celebração do legado do poeta com show de Fernanda Abreu marcando a turnê “Da Lata 30 Anos” (às 23h), além da banda Frailejon. Sábado (8), com abertura dos portões às 15h, na Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, s/n – Abranches). Ingressos aqui.
- Ivan Lins – Turnê 80 Anos: O cantor e compositor apresenta sucessos da MPB como “Madalena” e “Começar de Novo”. Sábado (8), às 20h, no Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos aqui.
- Shawn James: Apresentação intimista do cantor norte-americano de blues/folk, reconhecido pela trilha do jogo The Last of Us. Sábado (8), às 21h, no Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel). Entradas pelo Disk Ingressos aqui.
- Duo Milewski: Apresentação musical de música erudita. Domingo (9 de agosto), na Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro).
Gastronomia, Lazer e Eventos Gratuitos
- Palestra com Valter Hugo Mãe: O escritor português participa de mesa de conversa no Festival da Palavra de Curitiba 2026. Sábado (8 de agosto), às 20h, no Auditório do Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico). Entrada gratuita.
- 50 Anos da Liga Internacional de Pa-Kua: Aulas abertas e gratuitas de Tai Chi, Defesa Pessoal, Armas de Corte e Arqueria. Sábado (8 de agosto), das 13h30 às 16h30, nas unidades do Batel (Rua Desembargador Motta, 2749) e Juvevê (Rua José de Alencar, 2084). Inscrições prévias limitadas pelo WhatsApp (41) 99261-1663.
- Encerramento do 1º Festival Gastronômico de Santa Felicidade: Instalação interativa da artista Andrea Horn e Noite Italiana. Sábado (8 de agosto), no Restaurante Família Madalosso (Av. Manoel Ribas, 5.875 – Santa Felicidade). Visitação gratuita durante o funcionamento do restaurante.
- São João Bastardo: Arraiá com cervejas artesanais, comidas típicas e ação para o Dia dos Pais. Domingo (9 de agosto), das 12h às 22h, na Bar Fábrica Bastards Brewery (Rua Comendador Lustoza de Andrade, 69 – Bom Retiro). Entrada gratuita.
- Bosque Encantado: Projeções e sons integrantes da programação do Inverno Curitiba. Sábado (8) e domingo (9), das 18h às 21h, no Passeio Público (Rua Presidente Faria, s/n – Centro). Entrada gratuita.
- Aniversário da Rua da Música: Shows e opções gastronômicas na celebração de 1 ano do espaço. Sábado (8) e domingo (9), no trecho entre a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski.
- Feiras de Inverno: Comercialização de artesanato e gastronomia típica. Sábado (8 de agosto), na Praça Osório e na Praça Santos Andrade.
- Exposição “Nise da Silveira”: Mostra com obras de pacientes e artistas modernistas. Sábado (8) e domingo (9), na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Entrada gratuita.
- Semana Polonesa em Campo Largo: Abertura das celebrações com missa na Igreja Matriz (17h) e noite de Flash Back (21h). No Clube Cultural de Campo Largo (Rua Sete de Setembro, 1595 – Centro, Campo Largo). Informações pelo telefone (41) 3292-2312.