Suspeito de lavar dinheiro do PCC é preso pela Polícia Federal em Curitiba

Nesta quinta-feira (6), a Polícia Federal (PF) capturou em Curitiba um dos investigados na Operação Tank. A ação foi montada para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O Grupo de Capturas (GCAP), da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, localizou o investigado. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça.

Após os procedimentos da polícia judiciária, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Operação Tank identificou um esquema sofisticado de ocultação e lavagem de dinheiro para o crime organizado. Empresas do setor de combustíveis eram utilizadas para movimentar e dissimular valores ilícitos.

“Mesmo meses após a deflagração de grandes operações, as equipes mantêm ações de inteligência e diligências contínuas para localizar foragidos e garantir o efetivo cumprimento das decisões judiciais”, destacou a Polícia Federal em nota.