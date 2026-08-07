Suspeitos de roubar correntes são presos após tentar jogar objetos pela janela em Curitiba

Na tarde desta sexta-feira (7), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 33º Batalhão (BPM), prendeu quatro homens suspeitos de envolvimento com o roubo de correntes no Centro de Curitiba. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, com os objetos apreendidos.

A ação começou depois que uma das vítimas reconheceu um dos autores por meio de imagens apresentadas pelos policiais. Depois disso, as equipes intensificaram o patrulhamento da região e localizaram o suspeito perto do Edifício ASA. Os policiais descobriram que ele estava em uma sala no oitavo andar.

Ao entrarem, encontraram quatro homens tentando jogar relógios, correntes e outros objetos pela janela. Uma equipe que permaneceu na parte de fora do prédio conseguiu recuperar os itens.

“As prisões representam um avanço nas investigações sobre os roubos de correntes registrados na região central da capital e podem contribuir para a identificação de outros envolvidos nos crimes”, afirmou o tenente-coronel Ronaldo Goulart, comandante do 33º BPM.