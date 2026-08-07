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Suspeitos de roubar correntes são presos após tentar jogar objetos pela janela em Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/08/26 17h47
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PM prende quatro suspeitos de roubo de correntes no Centro de Curitiba
Objetos roubados foram recuperados no Centro de Curitiba. Foto: PMPR

Na tarde desta sexta-feira (7), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 33º Batalhão (BPM), prendeu quatro homens suspeitos de envolvimento com o roubo de correntes no Centro de Curitiba. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, com os objetos apreendidos.

A ação começou depois que uma das vítimas reconheceu um dos autores por meio de imagens apresentadas pelos policiais. Depois disso, as equipes intensificaram o patrulhamento da região e localizaram o suspeito perto do Edifício ASA. Os policiais descobriram que ele estava em uma sala no oitavo andar.

Ao entrarem, encontraram quatro homens tentando jogar relógios, correntes e outros objetos pela janela. Uma equipe que permaneceu na parte de fora do prédio conseguiu recuperar os itens.

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“As prisões representam um avanço nas investigações sobre os roubos de correntes registrados na região central da capital e podem contribuir para a identificação de outros envolvidos nos crimes”, afirmou o tenente-coronel Ronaldo Goulart, comandante do 33º BPM.

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