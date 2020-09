Com mortes em queda e os novos casos diários de covid-19 em estabilidade ao longo do mês de setembro, Curitiba revelou, nesta terça-feira (22), ter mais 348 casos confirmados de novo coronavírus. Entre os infectados, nove pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença e foram a óbito. Com os novos registros, a capital paranaense alcançou o total de 41.717 ocorrências de covid-19 e 1.213 mortes, que foram contabilizados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Outro índice olhado com atenção pelas autoridades de saúde é o número de pacientes em fase ativa e de transmissão da covid-19, que nesta terça-feira é de 4.207, maior que os 4.053 casos ativos do boletim anterior, divulgado na última segunda-feira (21). Ainda entre as pessoas que testaram positivo, 36.297 já venceram a infecção e estão recuperadas. E outros 670 casos suspeitos são investigados e aguardam definição do diagnóstico.

Mortes por covid-19

Mais nove moradores de Curitiba morreram nesta pandemia. As vítimas mais recentes do novo coronavírus são seis mulheres e três homens, que tinham entre 21 e 94 anos. Dois deles tinham menos de 60 anos anos de idade – uma jovem de 21 e um homem de 43 – mas todos os pacientes que faleceram e tiveram suas mortes divulgadas nesta segunda-feira possuíam doenças crônicas como fatores de risco.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), sete destas novas mortes aconteceram nas últimas 48 horas e outros dois dos falecimentos ocorreram nos dias 19 e 20 de setembro.

79% de ocupação nas UTIs

Nesta terça-feira (22), Curitiba registra uma ocupação de 79% dos 334 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Na cidade, segundo a administração municipal, há atualmente 70 leitos do SUS livres nos hospitais, aptos para receber pacientes com coronavírus ou com quadros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Coronavírus no Brasil

