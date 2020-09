Os fiscais de trânsito levaram um susto quando viram a quantidade de multas de uma Kombi guinchada na manhã desta terça-feira (22) no bairro Pilarzinho, em Curitiba. O veículo soma R$ 813,9 mil em multas desde 2015.

A Kombi apreendida nesta terça é o veículo recordista de infrações na história da fiscalição de trânsito em Curitiba. Até então, o recordista em multas era um Kia Sportage com R$ 122 mil guinchado em fevereiro deste ano. Como comparação, o valor das multas da Kombi é 6,6 vezes maior do que a do recordista anterior.

A Kombi ano 2008 apreendida na Rua Raposo Tavares, no Pilarzinho, tem uma média de quase R$ 70 mil de multas por ano. A ficha corrida do veículo soma 44 páginas de autos de infrações no sistema da Superintendência de Trânsito (Setran).

Todo tipo de infração

E há todo tipo de irregularidades: conversão proibida, dirigir falando ao celular, estacionamento proibido, ausência do pagamento de licenciamento, etc. Entretanto, a principal infração era a dirigir acima da velocidade permitida para a via.

Além disso, a Setran constatou o mau estado de conservação da Kombi. Agravante: a kombi estava em nome de uma empresa que não indicava o nome dos condutores nas infrações, o que gera nova multa em cima.

Para reaver o veículo, o proprietário vai precisar quitar o débito de R$ 813,9 mil, além dos custos da remoção e das diárias no pátio da Setran.

Desde o início do ano, a prefeitura de Curitiba guinchou mais de 20 veículos com grande valores de infrações de trânsito, variando de R$ 10mil a R$ 122mil.