Todos os funcionários e idosos de uma Casa Lar de Curitiba testaram positivo para o novo coronavírus. São 40 pessoas que estão sendo monitoradas por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os testes foram realizados no dia 12 de junho e com a confirmação dos casos, a instituição entrou em contato com os familiares dos idosos. A Casa Lar não teve o nome divulgado pela prefeitura.

Ainda segundo a Secretaria, 140 instituições de longa permanência estão recebendo equipes da saúde e todos os residentes e funcionários estão sendo testados. Neste caso, em que todos foram positivados para a covid-19, a Prefeitura de Curitiba informou que está monitorando a situação e prestando todo apoio e atendimento necessário.

Em abril, uma idosa de 94 anos morreu em virtude da doença em uma casa de repouso. Na oportunidade, as Instituições de Longa Permanência (ILPIs) pediram ajuda da prefeitura para a aquisição de equipamentos de proteção (EPIs), como luvas, máscaras e álcool gel 70%, além da disponibilização de testes rápidos de coronavírus e mutirão de vacinação contra a gripe dentro dos lares.

