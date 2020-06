Agentes da prefeitura de Curitiba e do governo estadual notificaram na noite de sexta-feira (19), cinco estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto municipal que estabelece restrições ao comércio como uma das medidas de enfrentamento à covid-19. Entre eles, um bar no bairro Rebouças e uma casa de eventos no Sítio Cercado foram interditados.

LEIA MAIS – Prefeitura de Curitiba reautoriza restaurantes a funcionarem até as 22h e tira dúvidas sobre missas e cultos

A atividade foi realizada pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) que esteve em 19 estabelecimentos – 14 estavam fechados. Bares nos bairros Água Verde, Alto da XV, Bairro Alto, Bigorrilho, Boqueirão, Hauer, Jardim das Américas, Pinheirinho, Portão, Rebouças, São Francisco, Sítio Cercado e Tatuquara foram os alvos via denúncia pela Central 156.

Jussara Policeno, diretora do Departamento de Fiscalização, reforçou que cada um de nós precisa ter responsabilidade neste combate diante do novo coronavírus. “O ideal seria que as ações não fossem necessárias, uma vez que existe um decreto municipal com a intenção de conter a propagação do vírus, cada um de nós tem a responsabilidade de cumprir a lei, independente da fiscalização”, diz Jussara.

Fiscalização não vai parar

As ações de fiscalização irão seguir no fim de semana. Desde segunda-feira (15/6) quando Curitiba entrou em protocolo de bandeira laranja, as equipes fizeram 239 inspeções sanitárias e vistoriaram 82 estabelecimentos comerciais e de serviços. No total, foram expedidas 59 notificações, entre descumprimento das medidas sanitárias de saúde e inadequação de alvarás.

Também houve o embargo de dois supermercados, um no Tingui e outro no Portão, que promoviam aglomeração no ato da fiscalização, além da interdição de uma loja de materiais de construção no Boa Vista e de sete bares: dois no Centro, três no Boqueirão e dois no Bacacheri. Tiveram as atividades encerradas uma loja de móveis no Centro, que estava aberta ao público após às 16 horas, horário limite ao comércio de rua neste período, uma academia e um bar no São Braz, cujas atividades estão suspensas.

O governador do Paraná, Ratinho Jr, anunciou na tarde desta sexta-feira (19) medidas para tentar conter o avanço da covid-19 no estado. Restrições em todo o estado para o consumo de álcool e medidas exclusivas para Curitiba e toda região metropolitana. Na capital e região metropolitana, o comércio só poderá funcionar das 10h às 16h. Os shoppings deverão abrir durante a semana das 12h às 20h, com proibição de abertura aos sábados e domingos. As novas ações foram publicadas em um decreto estadual e valem a partir de segunda-feira (22).

