Com casos já confirmados fora da China, o alerta do risco de uma epidemia global de coronavírus aumenta. Em Curitiba, um dos dois casos suspeitos foi descartado nesta quinta-feira (29). Entretanto, uma mulher internada no Hospital de Clínicas segue em observação. Ambos os pacientes estiveram na China recentemente.

continua depois da publicidade

+Leia também! “Não há motivo para pânico”, ressalta secretário de Saúde sobre coronavirus no Paraná

Para conter a chegada da doença em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) elaborou uma nota com informações técnicas sobre o coronavírus para ser seguida em unidades de saúde, clínicas e hospitais.

LEIA+ Novos casos apontam para circulação do coronavírus fora do território chinês

Quais os sintomas do novo coronavírus?

Os sintomas podem parecer com uma gripe ou resfriado, o que dificulta o diagnóstico. Por isso a saúde pública orienta que quem esteve na China recentemente, principalmente na cidade Wuhan, epicentro da doença, comunique os profissionais de saúde. “Informar a possibilidade de exposição ao vírus é fundamental para a avaliação do caso, uma vez que são sintomas semelhantes a outras doenças respiratórias”, explica diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

+Fuja da cilada! Quatro passos para você não cair nas fake news sobre o coronavírus

Os sinais comuns da infecção incluem febre, tosse e dificuldade para respirar. Nos casos mais severos, a infecção pode evoluir para pneumonia. A transmissão ocorre de como na gripe e outros vírus respiratórios, através de gotículas respiratórias, por tosses e espirros em curta distância, ou contato com objetos contaminados pelo vírus.

Confira dicas de prevenção

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).