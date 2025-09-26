Conversão em cruzamento crítico de Curitiba é proibida após sequência de acidentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Palco de inúmeros acidentes, o cruzamento perigoso entre a Avenida Winston Churchill e a Rua Luiz Del Gobbo, no bairro Capão Raso, em Curitiba, ganhou uma nova sinalização que proíbe a conversão à esquerda no local. A placa instalada pela Prefeitura de Curitiba nesta sexta-feira (26/09), aconteceu após dois acidentes idênticos ocorrerem em um curto prazo de dois dias.

A colisão mais recente foi registrada na quinta-feira (25/09). O acidente aconteceu quando a motorista de um Chery QQ tentou realizar uma conversão à esquerda no momento em que o semáforo da canaleta estava aberto para os ônibus.

Na quarta-feira (24/09), um acidente idêntico envolveu outro biarticulado. O carro foi atingido na lateral, na altura do banco traseiro, enquanto o coletivo teve a parte frontal avariada. Segundo informações apresentadas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, a condutora do veículo foi socorrida com dores na coluna e encaminhada a um hospital. O sargento Lira, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), informou que o ônibus estava lotado no momento da colisão.

Cruzamento tem histórico problemático

O local, que já foi alvo de diversas reclamações, é um trecho problemático do trânsito de Curitiba há anos. Em setembro de 2024, motoristas denunciaram à Tribuna do Paraná a falta de visibilidade no local.

Segundo comerciantes da região, a conversão à esquerda, até então permitida, era considerada perigosa pelo fato de muitos condutores terem que avançar com o carro até quase invadir a canaleta para ter visibilidade da rua.

“É permitido, mas o risco é grande. Normalmente o sinaleiro abre para os carros e também para o ônibus na canaleta. E quem não está acostumado acaba embicando o carro e os acidentes ocorrem devido a isso”, relatou um dos comerciantes na época.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran) afirmou que nesta sexta foi feita a substituição da placa que permitia a conversão por uma nova sinalização. Desde a manhã, agentes de trânsito estão no local orientando motoristas sobre a mudança.

A Setran ainda reforça que é fundamental a atenção ao dirigir, respeitando às normas e a sinalização de trânsito.