Trânsito no Tarumã terá desvio por marginal a partir deste sábado

O limite entre Curitiba e Pinhais passará por duas importantes alterações no trânsito nos próximos dias. As mudanças acontecem no bairro Tarumã devido ao avanço das obras do Lote 4 (pacotes 3 e 4) do projeto Novo Inter 2, afetando o fluxo de veículos na Avenida Victor Ferreira do Amaral e na Rua Brasílio de Lara.

A partir das 8 horas deste sábado (27/09), quem trafega pela Avenida Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais-Curitiba será desviado para a marginal recém-implantada. O desvio é necessário para que a construtora possa iniciar os serviços de construção da estrutura que sustentará o novo viaduto na pista principal.

Os motoristas terão à disposição duas faixas na marginal, que permanecerão assim até que a obra seja finalizada, com previsão para setembro de 2026. Quando as pontes marginais estiverem prontas, o tráfego será direcionado para elas temporariamente, permitindo a demolição da ponte atual e a continuidade da construção do novo viaduto que modernizará a ligação entre a Victor Ferreira do Amaral e a Rodovia João Leopoldo Jacomel.

Novo bloqueio em cruzamento com a Avenida Victor Ferreira do Amaral na próxima semana

Um segundo ponto de alteração acontecerá na próxima segunda-feira (29/09), às 9h, quando a Rua Brasílio de Lara será totalmente bloqueada no cruzamento com a Avenida Victor Ferreira do Amaral. A interdição é necessária para trabalhos de escavação, recomposição do pavimento e ajustes de nível da via, com previsão de conclusão para 30 de novembro, podendo sofrer alterações dependendo das condições climáticas.

As áreas afetadas contarão com sinalização instalada pela empresa responsável pela obra. Recomenda-se aos motoristas que fiquem atentos aos desvios e, se possível, saiam mais cedo de casa para evitar transtornos.

Para facilitar o deslocamento durante as obras, a prefeitura sugere rotas alternativas. Quem precisa acessar o Centro a partir do Cajuru pode utilizar a Rua Paulo Kissula, onde será permitida a conversão à esquerda. Para chegar ao Bairro Alto, o caminho é pela rotatória e ruas Guilherme Weiss, 25 de Dezembro, Wanda dos S. Malmann, Iolanda T. Borba, Altonia e Santa Helena.

Já para acessar o Capão da Imbuia e Cajuru, é indicado o percurso inverso do trajeto ao Bairro Alto. Quem precisa ir ao Centro tem como opções a Rodovia João Leopoldo Jacomel ou a Rua José Veríssimo até a Konrad Adenauer. Vale lembrar que o cronograma pode ser alterado conforme as condições do tempo.

Novo viaduto Curitiba – Pinhais

O novo viaduto Curitiba-Pinhais terá 155 metros de extensão e 25 metros de largura, contando com três faixas de rolamento em cada sentido e duas pontes marginais sobre o Rio Atuba. A estrutura incluirá retorno e rotatória estendida, eliminando o atual semáforo de cinco tempos da Victor Ferreira do Amaral.