Festival Primavera leva balé ‘O Quebra-Nozes’ para Calçadão da Rua XV

Nos próximos três sábados, o Calçadão da Rua XV de Novembro, um dos pontos mais movimentados de Curitiba, será palco do Festival Primavera Curitiba, transformando o centro histórico em um verdadeiro jardim cultural nos dias 27 de setembro, 4 e 11 de outubro.

Entre 10h e 13h, quem passear pelo trecho próximo ao chafariz, entre as ruas Dr. Muricy e Marechal Floriano Peixoto, será surpreendido por uma programação que mistura arte, música e cores. A iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) promete aquecer o início da estação mais florida do ano com apresentações que celebram a beleza e a cultura local.

O grande destaque fica por conta da Curitiba Cia de Dança, que apresentará trechos do clássico balé O Quebra-Nozes todos os sábados, sempre às 11h. Os movimentos precisos e a delicadeza dos bailarinos prometem encantar pedestres de todas as idades, trazendo um pouco da magia dos grandes teatros para o espaço público.

Logo após o balé, a música toma conta do pequeno palco montado especialmente para o evento. Neste sábado (27/09), o Forró Xique Xique anima o público com ritmos nordestinos. Na semana seguinte (04/10), a atmosfera muda completamente com as melodias celtas dos Gaiteiros do Lume. E para fechar o festival em grande estilo, no dia 11 de outubro, os violeiros do grupo Serra Acima mostram toda a riqueza da música caipira.

Festival Primavera Curitiba terá barracas com flores no Centro

Resgatando o apelido carinhoso de “Rua das Flores”, o calçadão também receberá oito floristas selecionadas pela Secretaria Municipal do Abastecimento e Segurança Alimentar. As barracas coloridas trarão um toque especial ao evento, permitindo que os visitantes levem um pouquinho da primavera para suas casas.

E para eternizar os momentos vividos durante o festival, uma kombi decorada com flores estará disponível como fotocabine itinerante. A “kombi do Julian” promete ser ponto de encontro para famílias e amigos que desejam registrar participação neste momento especial.

Vale lembrar que o Festival Primavera Curitiba acontece em vários pontos da cidade até 12 de outubro. Neste fim de semana (28 e 29/9), por exemplo, o Parque Bacacheri também recebe programação variada com música e espetáculos a céu aberto.