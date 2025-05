Contorno Leste vai ter bloqueio parcial para obras na Grande Curitiba

🚧A @Arteris_ALS informa que seguirá com as obras de reconstrução do pavimento, nesta segunda e terça-feira 05 e 06, na BR-116 (Contorno Leste), em São José dos Pinhais, entre o km 93,4 e km 93,7 no sentido Sul, com bloqueio da faixa da direita, entre 20h30 e 6h.



