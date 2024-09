Contorno Leste tem grave acidente com vazamento de carga; Vídeo!

O tombamento de um caminhão na BR-116, no sentido Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, causou o vazamento de óleo vegetal na pista e também na região de mata ao redor. O acidente ocorreu no trecho do Contorno Leste da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal o acidente ocorreu às 23h20, no quilômetro 105,9 da rodovia, em Curitiba, no sentido Fazenda Rio Grande. Vídeo recebido pela PRF mostra o grande vazamento de óleo do caminhão. Veja abaixo!

Quanto de óleo vazou?

Segundo a PRF ainda é impossível cravar quando de óleo vazou para a pista do Contorno Leste. Nas próximas horas será retirado o que ficou no caminhão e assim será possível estimar, com base no que ficou, quanto de óleo vazou do caminhão, que levava inicialmente 25 mil litros do produto.

