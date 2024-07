Uma saída de pista envolvendo um caminhão carregado com ferro complica o trânsito no Contorno Leste, no quilômetro 103, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. No começo da manhã o caminhão bloqueava por completo pista sentido São Paulo, deixando o trânsito de veículos parado.

O caminhão estava carregado com ferro, o que complicou a liberação de via. O motorista perdeu o controle e o caminhão parou na posição em “L”.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal o motorista teve escoriações leves e, por volta das 7h a pista já havia sido completamente liberada.

Trânsito foi liberado perto das 7h, mas o congestionamento era GIGANTE! Foto: Divulgação/PRF.

