Contorno Leste fica horas bloqueado após carro ser prensado entre caminhões

Um verdadeiro milagre. Uma pessoa sobreviveu a um gravíssimo acidente no Contorno Leste, na manhã desta quarta-feira (13), na altura do km 90, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. O bloqueio causou um grande congestionamento na BR-116. O ferido foi encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

O acidente ocorreu no km 90, bem próximo a uma unidade de atendimento ao usuário da concessionária responsável pelo trecho.

O acidente aconteceu após um dos motoristas supostamente ter freado para não atingir um cachorro. Com isso, outros veículos que vinham atrás não conseguiram parar e houve o acidente. Um carro modelo Corsa Classic Branco com placas de Piraquara, ficou prensado entre os caminhões. O motorista do carro sobreviveu com ferimentos moderados e precisou ser encaminhado ao hospital. Nenhum dos caminhoneiros se machucou.

Contorno Leste bloqueado

O acidente ocorreu perto das 10h e apenas ao meio dia a pista foi liberada. Com isso, um congestionamento gigante de 8 km foi registrado.