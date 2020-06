Com mais pessoas em casa por causa da necessidade de isolamento social como medida para conter o novo coronavírus, o consumo do gás de cozinha, que por sinal teve um aumento recentemente, cresceu, segundo Ministério de Minas e Energia. Brasileiros estão consumindo 23% a mais de gás com a pandemia. Nesse momento cresce também a preocupação de como economizar gás, já que em Curitiba, por exemplo, o botijão é vendido em média por R$ 65.

Pensando em ajudar as famílias a economizarem gás, Wosley Pereira, CEO da empresa GásLog, passou algumas boas dicas para que o botijão dure um pouco mais, dando um alívio no orçamento.

1- Cuidados com fogão

Limpar e certificar-se que as bocas de seu fogão estão desobstruídas é essencial para ter uma boa chama e economizar gás. Além disso, é importante checar se seu fogão não está localizado em um local com corrente de ar. O vento atrapalha a chama e também tende a demorar mais para finalizar sua receita.

2 – Cozinhe de forma inteligente

Ainda envolvendo o fogão, outras dicas ajudam a economizar gás. São elas: cozinhe na panela de pressão; corte alimentos em pequenos pedaços para acelerar o cozimento, cozinhe com a panela tampada – evitando assim perda de calor e evite abrir o forno muitas vezes quando for assar algum alimento.

3- Atenção aos banhos longos

É comum que os banhos fiquem mais longos com a chegada do frio. Nesta época, ter uma boa ducha, que cubra grande parte do seu corpo, faz com que o tempo no chuveiro se torne menor. Além disso, se o banheiro estiver bem aquecido, é possível desligar a ducha para se ensaboar. Além de economizar gás, esta recomendação ajuda a economizar água. Veja aqui outras 14 boas dicas para não desperdiçar água em tempos de estiagem.

4- Aquecimento de ambientes

Em dias mais frios, o aquecedor de ambientes é um bom aliado. No entanto, para economizar e não precisar tanto dele, uma dica é deixar o sol entrar ao longo do dia e manter a casa aquecida. Além disso, ligar o aparelho quando há pessoas no ambiente é o mais indicado, já que o calor do corpo ajuda a esquentar mais rápido.