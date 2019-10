Começou nesta terça-feira (1°) a consulta pública da Câmara Municipal de Curitiba para definição o Orçamento de 2020. Esta é uma oportunidade única para quem gosta de “cornetar” o trabalho dos vereadores e dos demais representantes municipais dar sua opinião e ajudar a definir as prioridades de cada região. Os interessados têm até o próximo dia 23 de outubro para sugerir.

A proposta, elaborada pela prefeitura, estima que a cidade contará com R$ 9,4 bilhões para pagar suas contas, custear os serviços e investir em obras. A maior parte deste dinheiro já está comprometida com alguma área, mas os vereadores podem alterar o projeto de lei e você, leitor da Tribuna, pode participar desse processo.

Cada participante precisa escolher UMA opção entre as oferecidas pela consulta. A restrição a apenas uma opção é para que sejam definidas prioridades.

As opções são:

– Assistência Social (emprego, FAS, etc);

– Cultura (eventos, equipamentos, etc);

– Educação (atendimentos, vagas, reformas, etc);

– Esportes e lazer (eventos, equipamentos, reformas, etc);

– Habitação (Cohab, regularização de áreas, etc);

– Meio Ambiente (parques, rios, áreas verdes, lixo, etc);

– Obras (ruas, sinalização, construções, reformas, etc);

– Saúde (atendimento, unidades, etc);

– Segurança (Guarda Municipal);

– Transporte (ônibus, taxis, bicicleta, pedestres, etc).

Em seguida o participante precisa mencionar obrigatoriamente o nome do seu bairro. No comentário descreva a sua ideia, como por exemplo o nome da rua, unidade de saúde, da creche, da linha de ônibus, do parque ou praça, se quer casa popular, iluminação, assistência a crianças ou idosos, cultura, esporte lazer, entre outras possibilidades.

>>> Acesse este link, preencha seus dados e participe.