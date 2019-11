Pelo quarto ano seguido, Curitiba se transforma na Capital da Felicidade. Neste sábado (2) e domingo (3) acontece o Congresso Internacional de Felicidade, principal evento de bem-estar, qualidade de vida e autoconhecimento da América Latina. Em paralelo, será realizado o Festival da Felicidade, com diversas atrações gratuitas para promover as artes e a paz. Ambos os eventos são no Parque Barigui, um dos principais cartões postais da cidade.

O Congresso, dentro do ExpoBarigui, é fechado para inscritos. Grandes especialistas do Brasil e estrangeiros participarão do evento e irão abordar o tema da felicidade sob quatro aspectos: científico, espiritual, artístico e filosófico. Dentre as atrações, três vêm dos Estados Unidos: a psicóloga e antropóloga Susan Andrews, que foi o grande nome da dição de 2016; Howard Martin, criador da Global Coherence Initiative (GCI) – projeto que dissemina a teoria da Inteligência do Coração; e Maria Sirois, professora de Psicologia Positiva do Wholebeing Institute, autora e uma das maiores especialistas do mundo em resiliência e autenticidade.

Entre os nomes nacionais de destaque estão a Monja Coen, que participa pela terceira vez; o filósofo Luiz Felipe Pondé; o escritor Marcos Piangers, autor do best-seller Papai é Pop; a escritora e jornalista Fernanda Gentil; e Joel Aleixo, o grande estudioso dos florais no Brasil.

Ainda dá tempo de se inscrever pelo site www.congressodefelicidade.com.br.

Felicidade democrática

Também no Parque Barigui, no estacionamento do ExpoBarigui, o Festival da Felicidade – promovido com apoio da lei federal de incentivo à cultura – tem acesso livre para toda a população e atrações gratuitas. Diversas atrações vão se revezar pelos espaços do evento, com apresentações de grupos musicais, mantras, meditação, dança circular, peças de teatro e palestras , além de tenda de yoga e o espaço “Brincando em Família”.

Serão diversas atrações de manhã até a noite, no sábado e no domingo. Entre os destaques musicais estão os grupos Klezmorim – formado por integrantes da Orquestra Sinfônica do Paraná, é especialista no gênero Klezmer, originário do século XV nos guetos do leste europeu e de influência judaico cigana – e Alma Síria, formado por refugiados sírios da cidade de Alepo.

O palco também receberá uma performance da poeta, artista plástica e designer Mana Bernardes, acompanhada pelo músico Marcelo Jeneci, sobre o recém-publicado livro da autora Ritos do nascer ao parir. A Tenda Yoga terá atividades durante todo o dia, incluindo yoga para crianças e para a terceira idade.

O espaço Brincando em Família terá uma programação variada, desde aulas de agroecologia e comunicação não-violenta para as famílias até meditação, musicoterapia e jardinagem para as crianças.

Já a Tenda RPC terá palestras sobre Arte e Felicidade, massagem gratuita e oficina de massagem.

O evento também contará com espaço gastronômico e a IV Feira Holística, que oferece ao público livros, produtos e serviços que visam uma vida mais saudável. Por fim, sedia lançamentos de diversas obras e promove sessões de autógrafos com autores participantes do Congresso de Felicidade.

A programação

– Roberto Crema – Mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade de Paris. Reitor da Universidade Internacional da Paz. Tema: Felicidade e a Utopia realizável da Inteireza (Painel).

Lia Diskin – Co-fundadora da Palas Athena e coordenadora das visitas de Dalai Lama ao Brasil. Tema: Felicidade e a Utopia realizável da Inteireza (painel).

Kaká Werá – Escritor, educador e ativista ambiental de origem indígena tapuia. Fundador do instituto Arapoty, premiado pela ONU e pela Unesco. Tema: Felicidade e a Utopia realizável da Inteireza (painel).

Gustavo Arns – Idealizador do Congresso Internacional de Felicidade e fundador da Escola Brasileira de Ciências Holísticas. Tema: Felicidade e a Utopia realizável da Inteireza (painel).

Flavio Passos – Pesquisador da saúde, fundador da empresa de alimentos orgânicos Puravida e apresentador do programa Comer bem, que mal tem?, do Canal Sony. Tema: Saúde é Felicidade.

Daniel Almeida – Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Holistic Training e especialista em qualidade de vida. Tema: Mente Ronin,

Marcos Piangers – Especialista em novas tecnologias, criatividade, inovação, é autor do best-seller O Papai é Pop, com mais de 300 mil livros vendidos e lançados no Brasil e em Portugal, Espanha, Inglaterra e EUA. Tema: Papai é Pop

Howard Martin – Co-fundador do instituto Heart Math, nos EUA, que realiza pesquisas científicas sobre a inteligência do coração desde 1991. Tema: Inteligência do Coração: o caminho para a felicidade.

Susan Andrews – Antropóloga formada em Harvard, doutora em psicologia trasnpessoal pela Universidade de Greenwic e coordenadora do Instituto Visão Futuro. Autora de 12 livros traduzidos para mais de 10 idiomas. Tema: A neurociência a da felicidade: mitos e verdades.

Jorge Trevisol – Teólogo e psicólogo, foi a sensação dos Congressos de 2017 e 2018. Tema: Sincronicidade, Atenção Plena e Felicidade.

Maria Marta – Inspiradora alagoana que chegou a passar fome e hoje se dedica ao desenvolvimento de seu povo. Criadora do Instituto Tamo Junto e da Associação de Preservação do Peixe Boi. Tema: Falar para libertar: a coragem de assumir sua história para ser livre e inspirar.

Flora Victoria – Fundadora da SBCOaching. Nomeada Embaixadora da Psicologia Positiva no Brasil pelo seu criador, Martin Seligman. Tema: Como a Psicologia Positiva pode ajudar no bem-estar físico e florescimento humano.



Luiz Felipe Pondé – Filósofo, escritor e colunista do jornal Folha de São Paulo. Tema: A Era da Ansiedade.

Fernanda Gentil – Escritora e jornalista, ex-apresentadora do Esporte Espetacular da Rede Globo. Vencedora dos prêmios Profissionais do Ano e o Prêmio Extra de Personalidade do Esporte. Tema: Sem Cerimônias

Jairo Bouer – Médico psiquiatra, autor de 11 livros e colaborador de diversos jornais e programas de televisão. Tema: Saúde e bem-estar e a relação com ansiedade, depressão e stress (painel).

Ana Beatriz Barbosa – Médica, membro da Academia de Ciências de New York, autora de diversos best-sellers. Tema: Saúde e bem-estar e a relação com ansiedade, depressão e stress (painel).

Joel Aleixo – Maior estudioso dos florais no Brasil, é criador de uma linha de florais alquímicos desenvolvida a partir de flores brasileiras e dos princípios milenares da alquimia e da astrologia antiga. Fundador da primeira Escola de Alquimia do Brasil. Tema: Saúde e bem-estar e a relação com ansiedade, depressão e stress (painel).

Edmilson Fabbri – Médico e filósofo, criador da Stressclin – a que trata da prevenção e tratamento do stress. Tema: Saúde e bem-estar e a relação com ansiedade, depressão e stress (painel).

Monja Coen – Monja zen-budista, escritora e palestrante. Tema: Felicidade e Espiritualidade: interdependência e impermanência.

Aline Castro – Jornalista, mestre em sustentabilidade organizacional, especialista em desenvolvimento humano de gestores. Apresentadora do Congresso.

Programação Festival da Felicidade (entrada gratuita)

SÁBADO (2)

9:00 – Kundalini Yoga (Tenda Yoga)

9:00 – Agroecologia para crianças (Espaço Brincando em Família)

10:20 – Apresentação Dança – Criança que Dança (Palco)

10:30 – Yoga Integrativa (Tenda Yoga)

11:00 – Comunicação Não Violenta para Famílias (Espaço Brincando em Família)

12:00 – Show Klezmorim (Palco)

12:00 – Yoga para Todos (Tenda Yoga)

12:00 – Sessão de autógrafos Monja Coen, Roberto Crema, Káká Werá (Tenda autógrafos)

13:00 – Labirinto infantil (Espaço Brincando em Família)

13:30 – Relaxamento e Meditação (Tenda Yoga)

14:30 – Autoconhecimento – Endurance (Espaço Brincando em Família)

14:30 – Oficina Mana Bernardes (Tenda RPC)

15:00 – Yoga para Crianças (Tenda Yoga)

15:00 – Show banda Alma Síria (Palco)

16:30 – Musicalização/Musicoterapia infantil (Espaço Brincando em Família)

16:55 – Sessão de autógrafos Ana Beatriz, Flora Victoria (Tenda autógrafos)

17:00 – Yoga (Tenda Yoga)

17:20 – Performance Mana Bernardes (Palco)

18:00 – Meditação infantil (Espaço Brincando em Família)

18:30 – Biodança (Tenda Yoga)

19:40 – Sessão de autógrafos Marcos Piangers, Howard Martin (Tenda autógrafos)

DOMINGO (3)

9:00 – Yoga para 3a idade (Tenda Yoga)

9:00 – Música e Teatro infantil (Espaço Brincando em Família)

10:20 – Dança – Grupo Tribah Kids Andréa Soares – ONG Irmão Sol & Irmã Lua (Palco)

10:30 – Workshop (Tenda Yoga)

11:00 – Dança com Bebês (Espaço Brincando em Família)

11:20 – Apresentação de Dança – Street Angels (Palco)

12:00 – Show banda Plata o Plomo (Palco)

12:00 – Sessão de autógrafos Jorge Trevisol (Tenda autógrafos)

12:30 – Yogaterapia (Tenda Yoga)

13:00 – Labirinto infantil (Espaço Brincando em Família)

14:00 – Yoga Nidra e Meditação (Tenda Yoga)

14:30 – Encontro Xamânico – Anna Xara (Palco)

14:30 – 18:00 Oficina Massagem – Gabriel Romão (Tenda RPC)

14:30 – Inteligência Emocional (Espaço Brincando em Família)

15:00 – Yoga para Todos (Tenda Yoga)

15:45 – Dança Circular – Vânia Slaviero (Palco)

16:30 – Apresentação Musical (Palco)

16:30 – Comunicação Não Violenta para Famílias (Espaço Brincando em Família)

16:30 – Yoga Integrativa (Tenda Yoga)

16:25 – Sessão de autógrafos Maria Sirois, Guilherme Kraus (Tenda autógrafos)

18:00 – Jardim para Crianças (Espaço Brincando em Família)

18:30 – Kundalini Yoga (Tenda Yoga)