Confronto em Curitiba tem duas mortes e importante rua interditada por completo

Um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (23/01), terminou com duas pessoas mortas na Rua Guabirotuba, bairro Prado Velho, nas proximidades da Avenida Comendador Franco, também conhecida como Avenida das Torres.

A via está totalmente interditada após a ocorrência policial, gerando complicações no trânsito da região durante toda a manhã. O bloqueio ocorre um pouco antes do cruzamento com a Avenida das Torres, causando congestionamentos nos acessos próximos.

Segundo informações da Polícia Militar, tudo começou com o roubo de um Ford Focus cinza no bairro Alto da XV, próximo à Praça do Expedicionário. O crime foi cometido à mão armada, e um alerta foi imediatamente disparado para as equipes de patrulhamento.

Uma das viaturas localizou o veículo na Rua Guabirotuba, no Prado Velho. Durante a abordagem, houve confronto armado, resultando na morte de um dos suspeitos ainda dentro do veículo. O segundo envolvido tentou fugir a pé, entrando em um estabelecimento comercial na comunidade próxima, onde também foi baleado e morreu no local.

Além do veículo roubado, foram encontrados diversos celulares com os suspeitos. A Polícia Civil e a equipe da Criminalística já estão no local realizando os procedimentos de perícia e investigação. Até o fechamento desta reportagem, as vítimas ainda não haviam sido identificadas oficialmente.

A orientação é evitar a região e, se possível buscar rotas alternativas, já que não há previsão para a liberação da via. O caso segue sob investigação.

