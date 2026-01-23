Ex-BBB Pedro segue internado em clínica psiquiátrica em Piraquara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Henrique Espíndola, foi internado em uma clínica psiquiátrica em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde da última quarta-feira (21). A internação ocorreu após o ex-BBB apresentar um surto psicótico e crises de delírio, chegando a não reconhecer familiares próximos.

O caso acontece poucos dias após Pedro desistir do reality show, no domingo (18), em meio a uma acusação de importunação sexual contra a participante Jordana Morais. Segundo informações da família, Pedro já possuía diagnósticos prévios de transtornos mentais que foram omitidos antes de sua entrada no programa, inclusive de bipolaridade.

Para garantir sua segurança durante o transporte, o ex-BBB foi levado ao hospital especializado em uma ambulância, com as pernas imobilizadas. O tratamento psiquiátrico agora é considerado necessário para seu acompanhamento psicológico.

Acusação de importunação sexual

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando oficialmente a acusação de importunação sexual contra Pedro Henrique Espíndola. O incidente teria ocorrido no domingo (18), quando Pedro encurralou Jordana Morais na despensa da casa do BBB e tentou beijá-la à força, ato confessado por ele mesmo no confessionário do programa.

Jordana relatou que Pedro a segurou pelo pescoço, afirmando estar “fazendo o que tinha vontade”. Ela também mencionou que, dias antes, ele havia mexido em suas roupas íntimas sem permissão.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou um inquérito para apurar o crime de importunação sexual. As imagens do programa serão analisadas e Pedro foi intimado a prestar depoimento.

Em um vídeo gravado após sua desistência, Pedro admitiu ter tentado beijar Jordana, justificando sua atitude ao dizer que ela era “parecida” com sua esposa e que “cobiçou” a colega por acreditar que o desejo era recíproco.

Pena de 1 a 5 anos de prisão

O crime de importunação sexual, previsto no Art. 215-A do Código Penal, pode resultar em pena de 1 a 5 anos de prisão. Especialistas indicam que, devido à gravidade, o caso não tramita em juizados especiais, embora acordos jurídicos possam ser possíveis dependendo do desenrolar do processo.

Pedro apertou o botão de desistência e deixou o reality poucas horas após o ocorrido na despensa. Enquanto as investigações prosseguem no Rio de Janeiro, ele permanece internado para tratamento psiquiátrico em Piraquara.

